ننشر.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن استعداداها لعقد الامتحانات التكميلية، وامتحانات متخلفي الدور الثاني للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، والتي تضمنت إعلان جداول الامتحانات حيث تقرر أن تبدأ في ٥ أغسطس حتى ١٦ من نفس الشهر.

واعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، بناء على مذكرة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية وامتحانات متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني للعام الدراسي 2020 /2021، والتي تشمل امتحانات شهادة اتمام الدراسة الإعدادية.



وتقرر عقد الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، على مدار 6 أيام، وتنتهى يوم الخميس ١٦ من نفس الشهر.



وأوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسماعيلية، أن الامتحانات ستتم من خلال عقد اختبار تحريري تكميلي للطلاب الذين تغيبوا من أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي للعام الدراسي 2020 /2021.

