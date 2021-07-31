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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ينطلق الإثنين.. تفاصيل مؤتمر الإفتاء العالمي عن الفتوى في العصر الرقمي

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ينعقد مؤتمر دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون»، بعد غد الاثنين وعلى مدار يومي 2 و3 أغسطس.

ويشارك في مؤتمر دار الإفتاء العالمي، عدد من كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، كما يشارك وفود من 85 دولة.

رسالة المؤتمر

الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء

محاور المؤتمر

*الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول.
ويُقتَرَح أن تدور نقاشات هذا المحور حول الموضوعات التالية:
1- مفهوم الإفتاء الجماعي وأهميته في مؤسسات الإفتاء.
2- معايير وضوابط الإفتاء الجماعي.
3- نماذج ومسارات الإفتاء الجماعي ومدى تأثيرها في العملية الإفتائية.
4- الاستفادة من التقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعي.
5- التمذهب وأثره في الإفتاء الجماعي.

*مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة.
ويُقترح أن تدور نقاشات هذا المحور حول الموضوعات التالية:
1- واقع المؤسسات الإفتائية في الع المحور الم.
2- أهمية التحول الرقمي وأثره في مجال الإفتاء.
3- التحديات التي تواجه المؤسسات الإفتائية في سبيل التحول الرقمي.
4- نماذج الإفادة من التقنية الرقمية في دعم العملية الإفتائية.
5- آليات التعاون بين المؤسسات الإفتائية في الاستفادة بالتقنية الرقمية. 
6- آفاق التحول الرقمي في مؤسسات الإفتاء المعاصرة.
 

أهم التوصيات

وفي ختام المؤتمر يلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بيانًا ختاميًّا يشمل أهم التوصيات والمخرجات التي انتهى إليها المؤتمر، كما يعلن عن عدد من المبادرات والمشروعات الإفتائية الهامة، على رأسها الإعلان عن أول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائي بين دور وهيئات الإفتاء في العالم، وإطلاق تطبيق فتوى برو، وكذلك الإعلان عن صدور الموسوعة العلمية التي تحمل اسم " المعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية" وغيرها من المشروعات.

تخريج أئمة روسيا

كما سيشهد المؤتمر تخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم على الإفتاء ومواجهة التطرف.
هذا ويبدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال الوفود المشاركة من 85 دولة مشاركة بالمؤتمر، بينهم مجموعة من ممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم بدءًا من غد الجمعة 30 يوليو، كما يتوالى وصول الوفود خلال اليومين المتتاليين للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

دار الإفتاء العصر الرقمي محاور المؤتمر رسالة المؤتمر التوصيات أئمة روسيا

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