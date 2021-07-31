أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الأهلي والزمالك .. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، وقال “اللى بيحصل اليومين دول بين الأهلى والزمالك خارج عن سياق الدولة المصرية خاصة على ما يجرى على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” أنه لا بد من التدخل لوأد الفتنة للبعد عن المشاكل الضخمة.

أكبر ناديين في المنطقة

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي” أن الأهلى والزمالك أكبر ناديين فى المنطقة وعندهم ملايين من الجماهير، معلقا “مينفعش يتساب الأمر لقنوات وبرامج سياسة لإشعال الوضع”.

وأشار موسى إلى أن “اللي يفرق معانا البلد لازم مجلس الادارة للناديين التحرك قبل وقوع كارثة، يولع الدورى والكأس مصر أهم من أي شئ ايه الخراب اللى احنا بنسمعه ده”.