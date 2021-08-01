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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي يكشف سبب زيادة معدلات العنف الأسري

صدى البلد

قال الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، إن حوادث العنف الأسري البشعة تزايدت، موضحًا أن البعض كان يعتقد أن حوادث العنف الأسري يتم التسليط الضوء عليها الآن وهذا هو السبب في ارتفاع معدلاتها، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن النسب ارتفعت بالفعل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"  هناك ناقوس خطر يدق حاليا بسبب حوادث العنف الأسري، مشيرا إلى أن نسب الطلاق زادت خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك لم نتحرك بجدية لحل تلك الأزمة.

وأوضح:"يجب أن ننظر إلى أحوال الأسرة المصرية، ونجري أبحاثا عن سبب زيادة العنف في الأسرة، لافتا إلى أن الدراسات الحالية تؤكد أن هناك مشكلة في آليات الاختيار بين الأزواج، متابعا: "الإثنين بيدخلوا عش الزوجية ومفيش أي مهارات في الحياة الأسرية، ولذلك يجب تأهيل الأزواج".

أكمل:" لازم الشاب يؤهل نفسيا للزواج، ويفهم نفسية النوع الآخر، لأن المرأة تختلف كثيرا عن الرجل، والشاب لازم يفهم أن الزواج مش مجرد شوية حب، لكنه مؤسسة فيها جانب اقتصادي واداري أيضًا".

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أستاذ طب نفسي: قلة النوم من أسباب العنف الزوجي

ال دكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسي، إن حوالى 85% من العنف الموجود فى الحياة منصب على المنزل فقط، والبيت أصبح مكان تفريغ لأى ضغوط خارجية أو داخلية.

وأشار دكتور محمد المهدى، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية ام بى سى مصر2، أن الدراسات أكدت أن غالبة الناس أصبحت على حافة العنف بسبب قلة النوم و شرب المخدرات والحشيش المصنع والاضطرابات النفسية التي تؤدى إلى الاضطرابات النفسية.

وتابع أن قديماً كان هناك ضبط سلوك وكل عيلة لها كبير لحل الازمات والمشاكل الأسرية، إلى جانب غياب الضبط الدينى والأخلاقى عند بعض الأسر اختفت وهو ما يؤدى إلى العنف داخلها.

وفى سياق أخر، قال الدكتور مبروك عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن نص على اللجوء لحكمين من أهل الزوج أو الزوجة في حالة وجود خلافات مضيفًا":  مش نلم العيلتين.


وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على فضائية " ام بي سي مصر" أن الله شرع الطلاق حتى لانرى مثل هذه الجرائم، موضحا أن  العنف الأسري وقتل الأزواج لزوجاتهم، والعكس نتيجة أننا فشلة في الخطاب الديني، ونتيجة التراكمات والشرائط المسجلة.


وأردف: "حديث لو أمرت أحدا يسجد لغير الله لأمرت المرأة تسجد لزوجها.. نردده ولا نبين دلالته، الحديث عن قوامة الرجل على المرأة لم نبين معناها".

وتابع: "الله شرع الطلاق حتى لا نرى هذه الجرائم داخل الأسرة"، مشيرا إلى أن النظر إلى أوضاع الآخرين أحد أسباب التفكك الأسري".

وذكر آية "المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعوف وينهون عن المنكر".

وذكر الدكتور مبروك عطية أن: "المجتمع مبني غلط، ولا يوجد تفاهم ولا فهم لمعنى الأسرة وليس مجرد علاقة الزواج".

نسب الطلاق الطب النفسي ام بي سي مصر مبروك عطية خلافات استشاري الطب النفسي الاضطرابات النفسية

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