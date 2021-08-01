إعفاء النباتيين من التطعيم الإجباري لـ فيروس كورونا.. تفاصيل

قال خبراء إنه سيتم إعفاء النباتيين من التطعيمات الإجبارية لـ COVID-19 إذا قرر مكان عملهم فرضها قبل السماح لهم بالعودة إلى العمل.

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة قد أدخلت التطعيمات الإلزامية لموظفي دور الرعاية فقط اعتبارًا من أكتوبر، إلا أن بعض الشركات الكبرى في أمريكا قامت بفرض ما يسمى بقوانين "الوصايا من أجل الوظائف" نتفليكس وجوجل من بين هذه الشركات الأمريكية الكبرى ، وعلق وزير الخارجية دومينيك راب يوم الخميس بأن هذه "سياسة ذكية".

وطبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول إعفاء النباتيون من التطعيمات الإجبارية، يوجد حاليًا تقدير لنصف مليون بريطاني لا يستهلكون منتجات حيوانية وأولئك الذين يؤمنون بالنباتية الأخلاقية هم من يتمتعون بالحماية.

ذكر موقع ويب Vegan Friendly أن الشخص النباتي هو الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، ولكن قد يستثمر في العناصر غير الغذائية أو الخدمات التي تستخدم منتجات حيوانية.



هل النباتيون يمكنهم الحصول على لقاح كورونا؟



النباتيون هم أولئك الذين يستبعدون "بقدر الإمكان" جميع أشكال استغلال الحيوانات، وهذا يشمل الجلد أو الحرير أو الصوف، إنهم يرفضون تسليع الحيوانات تمامًا.

وقال متحدث باسم شركة المحاماة لويس سيلكين لصحيفة التلغراف: "قد يختلف بعض النباتيين مع التطعيمات على أساس أنه سيتم اختبارهم حتمًا على الحيوانات، "لقد تم اكتشاف أن الطبيعة النباتية ترقى إلى مستوى الاعتقاد ، ويمكن حمايتها".

في عام 2020 ، حكم قاضٍ في محكمة التوظيف في المملكة المتحدة في نورويتش بأن الأخلاق النباتية هي معتقد فلسفي يعني أنها محمية الآن بموجب قانون المساواة لعام 2010.

منذ ذلك الحين، شجعت الجمعية النباتية الناس على تلقي جرعة COVID-19.

وقال متحدث باسم الجمعية: "لم يكن أكثر أهمية بالنسبة لنا أن نتحدث عن تعريف نباتي في سياق الأدوية ، بما في ذلك اللقاحات.

"يقر تعريف النباتي أنه ليس من الممكن دائمًا تجنب المشاركة في استخدام الحيوانات ، والتي لها صلة خاصة بالحالات الطبية.



فى حالة فيروس كورونا ، سيلعب التطعيم دورًا أساسيًا في مواجهة الوباء وإنقاذ الأرواح "نظرًا لوجود شرط قانوني حاليًا بأن يتم اختبار جميع اللقاحات على الحيوانات ، في هذا الوقت من المستحيل الحصول على لقاح تم إنشاؤه دون استخدام الحيوان".

ستغطي وسائل الحماية هذه أيضًا الأشخاص في فئات أخرى مثل الجماعات الدينية وبعض الحالات الطبية وبعض الإعاقات.

يمكن للأفراد الذين لا يُسمح لهم بالعودة إلى العمل على أساس رفض تطعيم Covid المطالبة بالفصل التعسفي.