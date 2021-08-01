«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

هناك نوعان من الناس في العالم: أولئك الذين يفكرون في كيف يجب أن يكون العالم وأولئك الذين يتعاملون معه كما هو. يشار إلى المجموعة الأخيرة عادة باسم "الواقعيين". الواقعية تتعارض تمامًا مع الرومانسية أو المثالية. إنه يقدم صورًا باردة وحسابية لكيفية عمل العالم والتي غالبًا ما تُعتبر متشائمة. من منظور العلاقات الدولية ، تؤطر الواقعية السياسة العالمية بطريقة مماثلة: توازن قوى تسترشد به الدول التي تسعى ببساطة إلى تحقيق مصلحتها الذاتية الضيقة. يمكن في الواقع تقسيم الواقعية إلى فئتين فرعيتين: الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة. غالبًا ما يُشار إلى نيكولو مكيافيلي على أنه أحد أوائل الواقعيين السياسيين عندما كتب الأمير. في أطروحته ، يشرح العملية التي يمكن للأمير من خلالها الحفاظ على السلطة السياسية أو بلوغها ، حتى لو كان ذلك من خلال مشاريع مشبوهة أخلاقياً. (الغاية تبرر الوسيلة في نظر الواقعيين ، لذا فإن الصراع - حتى العنف العنيف - لا مفر منه). لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1979 عندما أزعجت هيمنة الواقعية الكلاسيكية كتاب كينيث والتز The Theory of International Politics. تقتبس فكرة والتز عن الواقعية من التقليد الكلاسيكي ، لكنها تجعلها قابلة للتطبيق علميًا بشكل أكبر في العصر الحديث - وبالتالي ، خلق مدرسة الفكر الواقعية الجديدة.

القوة الدافعة وراء كلا المدرستين هي الدولة القومية. هذه هي الوحدة الأساسية والفاعل السياسي الذي يدخل في كل معادلة للواقعي. تعتبر كل دولة قومية كيانًا وحدويًا تتمثل مهمته الوحيدة في الحفاظ على الذات - ببساطة ، كل دولة تهتم فقط بحماية نفسها. كما ذكرنا من قبل ، الصراع أمر لا مفر منه من منظور الواقعية. السعي وراء الحفاظ على الذات ينتج "المعضلة الأمنية": بينما تبني الدول وتكثف جيشها لحماية نفسها ، فإنها تؤثر على الدول المجاورة أو المتنافسة للقيام بنفس الشيء كرد مباشر. وعادة ما تكون النتيجة صراعًا لم يكن مقصودًا. إن الحرب الباردة هي أفضل ما يلخص هذه الظاهرة. على الرغم من أنهم يتفقون على أن الصراع أمر لا مفر منه ، إلا أن الكلاسيكيين والواقعيين الجدد يختلفون حول سبب نشوء هذا الصراع. الواقعية الكلاسيكية تعزل مصدر الصراع كونه نتيجة الطبيعة البشرية ، وهو أمر غير كامل ومعيب. الواقعيين الجدد يعرض الصراع من وجهة نظر أكثر النظامية، ورفض الطبيعة الذاتية للمدرسة الكلاسيكية. ولإعادة صياغة قول والتز ، إذا كانت الطبيعة البشرية هي سبب الحرب ، فهي أيضًا سبب اتفاقيات السلام التالية وهذا سبب واضح . يؤكد الواقعيون الجدد أن النظام الدولي ، الذي يصفونه بـ "الفوضوي" ، يؤثر على الجهات الفاعلة الوطنية للتنافس على السلطة بسبب عدم وجود نظام عالميمن الحكم أو السلطة المركزية. من المؤكد أن الأمم المتحدة لا يمكن اعتبارها قوة خارقة تشرف بشكل فعال على جميع الإجراءات العالمية وتمليها ، لذلك تُترك الدول عادة لأجهزتها الخاصة في كيفية تأكيد سلطتها في المسرح العالمي للعلاقات الدولية.

لصياغة كيفية عمل العالم بشكل أفضل ، سعت الواقعية الجديدة إلى إنشاء نهج أكثر منهجية وموضوعية في مجال العلاقات الدولية. المنظرون الواقعيون الجدد يفسرون السياسة العالمية كنظام توازن دقيق: بغض النظر عن نمط الحكومة ، يُنظر إلى كل دولة على أنها الوحدة الأساسية في المعادلات الواقعية الجديدة. جميع الدول القومية متشابهة في احتياجاتها - الطاقة والغذاء والجيش والبنية التحتية وما إلى ذلك - ولكنها تختلف في قدرتها على تلبية هذه الاحتياجات. يُعرّف هذا النقص في الموارد المحدودة بأنه "توزيع القدرات" ، ويحد من التعاون بين الجهات الفاعلة الوطنية لأن كل جانب يخشى أي مكاسب نسبية يحققها منافسوهم. تقلل المكاسب التي يحققها المنافسون من القوة النسبية لدولة المصلحة الذاتية. إنها لعبة مستمرة تتمثل في "رفع مستوى واحد" للجانب الآخر ، ويسعى الواقعيون الجدد إلى حساب هذا التوازن. الواقعيون الكلاسيكيون والواقعيون الجدد مقطوعون من نفس ا الثوب . إذا كان هناك أي شيء ، فلا ينبغي اعتبارهم أيديولوجيات منفصلة لأن قيمهم الأساسية متطابقة بشكل أساسي . الواقعية الجديدة هي تطور طبيعي للنموذج الكلاسيكي كحاجته للتكيف مع نظام أكثر تعقيدًا للعلاقات الدولية.

غالبًا ما تُتهم الواقعية بأنها عقيدة غير أخلاقية وعدائية في العلاقات الدولية. ومع ذلك ، فإن الواقعية في العلاقات الدولية هي تصور واسع من المناهج بحيث يصعب الدفاع ضد مثل هذه الاتهامات أو مواجهتها دون تضييق او استفسار. لذلك ، نتعامل عنا بشكل أساسي مع نظرية الواقعية الكلاسيكية لهانس ج. مورغنثاو ، التي تم اختيارها لأهميتها التأسيسية في مجال العلاقات الدولية ، وستسعى لإظهار شيئين: أولاً ، على الرغم من الاعتقاد السائد بأن Morgenthau يدعو إلى فصل العمل السياسي والأخلاقي ، الا نهما مرتبطان بالضرورة ، مما يجعل الواقعية الكلاسيكية له نظرية أخلاقية للـ IR . ثانيًا ، أن الواقعية الكلاسيكية ليست عقيدة قتالية لأنها في الواقع تدعو إلى سياسة خارجية صراعيه - منطقية .

هناك افتراض على نطاق واسع أن "جوهر الواقعية الدولية هو إيمانها بأولوية المصلحة الذاتية على المبدأ الأخلاقي والضرورة وبالتالي باعتبارها حقًا اى ان وجود الدوله حق. والحجة الرئيسية للعقيدة هي "أن الدول يجب أن تجد التوازن المناسب بين القوة والأخلاق أثناء سعيها لتحقيق المصلحة الوطنية ، التي لها دائمًا بقاء وطني مثل الحد الأدنى . يتضح البحث عن هذا التوازن بين سياسة القوة والأخلاق بشكل خاص عند فحص أعمال الواقعيين الكلاسيكيين الرئيسيين مثل هانز ج.. يرجع هذا سوء الفهم الأساسي للواقعية الكلاسيكية لمورجنثاو في المقام الأول إلى كتابه " السياسة بين الأمم" (2006 [1948) وقراءته الانتقائية في دورات وكتب العلاقات الدولية . كان الكتاب والمراجعات اللاحقة هجوم مورغنثاو العنيف والشامل على ما اعتقده أنه اعتماد مفرط على المثل الليبرالية المثالية في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الخمسينيات من القرن الماضي مع تجاهلهم لمفهوم القوة . فالأخلاق هي بالفعل سمة من سمات الواقعية الكلاسيكية لمورجنثاو. متمسكًا بالتقاليد الواقعية في العلوم السياسية ، يعتبر مورغنثو الطبيعة البشرية على أنها مغرورة ومدفوعة برغبة في السلطة. لكنه طوال عمله يرفض رفضًا قاطعًا للفصل بين معايير العمل الأخلاقي والسياسي. في كتابه الرجل العلمي مقابل سياسة القوة (1962 [1946] ، ولا سيما الفصل السابع) ، يعالج مورغنثو مسألة المعيار المزدوج برفضه بشكل منهجي ، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي حضارة أن ترضي بمثل هذه الأخلاق المزدوجة" وأن "نفس المعيار الأخلاقي ينطبق على كلاهما ".

يدرك مورغنثاو تمامًا ما يمكن تسميته بمأساة السياسة (1962 ، 201-203) ، أي التوتر المستمر وغير القابل للحل بين شهوة الإنسان للسلطة والواقع الفعلي لسياسة القوة التي تقيدها. بالنسبة لمورجنثاو وغيره من الواقعيين الكلاسيكيين ، من الصحيح أن "السياسة الدولية ، مثلها مثل جميع السياسات ، هي صراع على السلطة" (2006 ، 29) ، ولكن من الصحيح أيضًا أن هذا الصراع لا يمكن أن يستمر بلا قيود حتى لو كانت السلطة أساسية. وهى سمة الوجود البشري 1962 ، 168-169. أن مفهوم مورغنثاو للأخلاق ينشأ مباشرة من علاقات القوة وهو عالمي إلى حد ما بسبب هذا: نظرًا لأن رغبة الإنسان النهمة في السلطة لا يمكن تلبيتها وتتعارض مع الآخرين ، يجب إيجاد مبررات لذلك. تقييد استخدام القوة ، وبهذه الطريقة يمكن تجاوز الغرائز والعواطف الطبيعية التي تميز الطبيعة البشرية ، وبالتالي الوصول إلى مدونة أخلاقية أساسية ، ا Morgenthau 1962، 168-169 . على حد تعبير موريل كوزيت ، "بالنسبة لمورجنثاو إذن ، يتميز العمل السياسي بتضاد مركزي يتكون من قطبين يتأرجح بينهما: الرغبة في السلطة و الرغبة في السلوك الأخلاقي". هناك "ديالكتيك غريب للأخلاق والسياسة يمنع هذه الأخيرة على الرغم من نفسها ، من الهروب من حكم السابق واتجاهه المعياري ، [الذي] له جذوره في طبيعة الإنسان كحيوان سياسي وأخلاقي على حد سواء " Morgenthau 1962، 177 . وبالنسبة لمورغنثاو" الرجل الذي لم يكن سوى "رجل سياسي" أن يكون وحشًا ، لأنه سيكون مفتقرًا تمامًا للقيود الأخلاقية " (2006 ، 15). هذه القيود الأخلاقية الضرورية ، الحاسمة للغاية في جعل الواقعية الكلاسيكية لمورجنثاو عقيدة أخلاقية ، هي أيضًا مفيدة في حمايتها من الاتهامات بالعدوانية. بالنسبة للواقعيين الكلاسيكيين ، فإن السياسة (الدولية) هي صراع على السلطة والحرب هي "معيار ، وإن كان مدمرًا ، كأداة لفن الحكم ، واستمرارًا للسياسة بوسائل أخرى. هل هذا يعني أن الواقعيين الكلاسيكيين هم دائمًا عدوانيون ومستعدون للقتال؟ مطلقا. ربما اعتبر مورغنثاو السياسة على أنها صراع على السلطة ، لكنه لم يقصدها أبدًا أن تكون كذلك . لقد كان معارضًا لليوتوبيا الليبرالية المرغوبة (لتجاهلها للواقع الفعلي للطبيعة البشرية وسياسة القوة) كما كان ضد تلك المكيافيلية المفترسة لفصلها بين الفعل الأخلاقي والسياسي ، مما يمكّن رجال الدولة من تبرير كل أشكال العنف تقريبًا في شهواتهم. السعي وراء السلطة ، وتحويل الإنسان بشكل فعال إلى وحش.

بالنسبة للواقعية الكلاسيكية ، فإن المهمة الأساسية لرجال الدولة هي ضمان بقاء الدولة ، والمسعى في هذا هي المصلحة الوطنية المحددة من حيث القوة. ومع ذلك ، شريطة أنه بالنسبة لمورجنثاو "لا يمكن للإنسان أن يأمل في أن يكون جيدًا ولكن يجب أن يكون قانعًا بعدم كونه شريرًا للغاية" (1945 ، 13) ، يجب أن يكون المبدأ الدافع لرجال الدولة في السعي وراء المصلحة الوطنية هو فعل أهون الشرين قدر الإمكان (1962 ، 201-203). يرى مورغنثاو أن "السعي العاري للسلطة أمر غير مقبول سياسيًا وغير مرغوب فيه شخصيًا" لأنه غالبًا ما يؤدي إلى سياسة خارجية سيئة ، في حين أن السياسات الجيدة هي نتيجة لاعتبارات القوة والأخلاق. وهكذا فإن المصلحة الوطنية نفسها مغروسة في الأخلاق في الواقعية الكلاسيكية: فالسياسة هي صراع من أجل تعريف الخير والشر بقدر ما هو صراع للسلطة . قد تكون الحرب ضرورية ، لكن القيود الأخلاقية لا تزال سارية. لذلك ، فإن السياسة الخارجية الجيدة ، وفقًا لمورغنثاو والواقعية الكلاسيكية بشكل عام ، هي نتيجة تصرفات القادة السياسيين اللامعين وقدرتهم على فهم مأساة السياسة. عندما يتصرفون سياسيًا ، يجب عليهم القيام بذلك من خلال النظر في مزايا كل حالة ، واتباع مبدأ أهون الشر وتبني موقف حكيم ومنطقي مقيد باعتبارات أخلاقية وأخلاقية: كان تشرشل مثالًا رئيسيًا على ذلك ، بينما أظهر هتلر وستالين مخاطر سياسة القوة العارية دون قيود أخلاقية .

هذا هو سبب توصل مورغنثو إلى استنتاج مفاده أن "السياسة لا يتم تعريفها ببساطة من خلال الصراع على السلطة ، ولكنها أيضًا ، إلى حد ما ، صراع. على القيادة الأخلاقية" ، كما تظهر معارضته لتدخل الولايات المتحدة في حرب فيتنام ، هذا النضال من أجل القيادة الأخلاقية لا يخلو من الآثار الخطيرة ، لأن تعريف القانون الأخلاقي من خلال المهتمين بما هو قومى وفقط يمكن أن يؤدي بسهولة إلى ممارسات شمولية وإمبريالية. ا يعتقد مورغنثاو أن الأخلاق (باعتبارها المنتج العالمي لعلاقات القوة) منحت أرضية كافية للتوفيق بين المصالح الوطنية المتعارضة بشرط أن تكون معتدلة وليست متعجرفة.