الزراعة تستعين بـ "هدهد" للتواصل مع الفلاحين

يعد مشروع «هدهد» أحد روافد الجهود المبذولة للتحول الرقمي بوزارة الزراعة، فهو الوسيلة الإلكترونية التى تتواصل بها الوزارة مع الفلاحين، وهذا التطبيق الخاص بالمشروع متاح على الهواتف التي تعمل بأنظمة «أندرويد.



تسهيل جميع الخدمات على الفلاحين

وقال محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، إن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها من أجل التواصل مع الفلاحين وتسهيل جميع الخدمات عليهم من خلال المشاريع والمنصات الإلكترونية التى تطلقها، ويعد مشروع "هدهد" من أهم المشروعات التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة الراهنة والتى تساعد الفلاحين وتعد وسيلة للتواصل معهم.

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع هدهد يتيح للمزارعين خاصية السؤال والاجابة عن جميع المحاصيل المختلفة والتغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الوزارة تقوم بميكنة 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي .



سرعة إطلاق مشروع هدهد

وأشار "متحدث وزارة الزراعة " إلى أن وزير الزراعة السيد القصير وجه بسرعة إطلاق مشروع "هدهد" المساعد الذكي للفلاح المصري الذي سيساعد على ترشيد استهلاك المياه..

ومن جانبه ، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مشروع "هدهد" يعد بمثابة مرشد زراعى على هواتف الفلاحين حيثُ تصل المعلومة بسرعة فائقة وبشكل كامل وشامل مثل التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل مما سيؤدى إلى انتاجية مرتفعة من المحاصيل وجودة المحاصيل.



تطبيق هدهد يقضى على الشائعات

وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التطبيق يمنع الشائعات وتقضى عليها لإن أغلبها غير صحيحة كما أنها توصل للفلاحين ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات الزراعية كما أنه يساعد على توعية المزارعين بترشيد استهلاك المياه والسبل الصحيحة لترشيدها.

وأوضح حسين أبوصدام أن من أهم مميزات تطبيق "هد هد" إصدار التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، والتخطيط والمتابعة للإنتاج واستهلاك المياه.