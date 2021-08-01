الأوقاف: مليون جنيه قيمة جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. وانطلاقها في ديسمبر المقبل

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين لـ القرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2021م.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن فروع المسابقة تأتي على النحو التالي:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا.



الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين)، بشرط ألا تزيد سن المتقدم على (30) عامًا.



الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا تزيد سن المتقدم على (30) عامًا.



الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا تزيد سن المتقدم على (12) عامًا، وذلك في الفترة من 11 ديسمبر 2021م، حتى 15 ديسمبر 2021م.

ونوهت وزارة الأوقاف إلى أن الجوائز قيمتها مليون جنيه، على النحو التالي:

الفرع الأول:

الفائز الأول 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث 100 ألف جنيه.



الفرع الثاني:

الفائز الأول 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

الفائز الثالث 50 ألف جنيه.



الفرع الثالث:

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.



الفرع الرابع:

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.



إضافة إلى مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدني في المسابقة.



وذكرت أن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر فسيتم الإعلان لاحقًا عن ضوابط التقدم للمشاركة.