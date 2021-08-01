الصورة الأولى لـ نجل شعبان عبد الرحيم بعد إجرائه عملية في القلب| خاص

ينشر موقع “صدى البلد” الصور الأولى لـ عصام شعبان عبد الرحيم ، نجل الراحل شعبان عبد الرحيم، بعد إجرائه عملية في القلب، حيث يظهر فيها رفقه شقيقة “عدوية”.

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم، قد أعلن عن إجراء شقيقه الأكبر عصام شعبان عبد الرحيم لعملية في القلب بأحد مستشفيات القاهرة.

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب".

وأضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: "اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه".

واختتم عدوية شعبان عبد الرحيم: "ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس اشفي كل مريض، أذهب البأس رب الناس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما يا رب اشفي كل مريض مسلم".

عصام شعبان عبدالرحيم: رفعت قضية على إسلام خليل لسرقة ألحان والدي

قال عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، إنه كان يرغب في إنهاء الخلاف مع المؤلف إسلام خليل، لافتا إلى أنه ذهب إلى منزله بصحبة زوجته وأولاده واستمرت الجلسة قرابة 4 ساعات لكن دون جدوى، ولم يظهر أي بوادر لرغبته في إنهاء الخلاف.

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “إسلام خليل طمع في ألحان أغاني والدي ويريد احتكارها لنفسه بعد وفاته، ورفعت عليه قضية لسرقته ألحان أغاني والدي، ومعي مستندات تثبت ملكية أبي لهذه الألحان”.

وتابع عصام شعبان عبد الرحيم: "مفيش حد وقف ضدي بعد وفاة والدي إلا إسلام خليل، كان مفروض يكون في ظهرنا وأخ كبير بعد وفاة والدي ويوجهنا للصواب في الغناء واختيار كلمات الأغاني.

ونوه عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، بأن والده قدم آخر حفلاته في السعودية وكان يعاني من أمراض كثيرة، مضيفا: "كان في قمة التعب لدرجة إنه غنى هو جالس على كرسي".