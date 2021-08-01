القومي للبحوث: دراسة ناجحة حول استخدام الأوزون في تعقيم الهواء والأسطح

أكد فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث أن فريقا بحثيا قام بالبحث عن أفضل الطرق لتعقيم الأماكن والأسطح بعيداً عن إستخدام الطرق التقليدية في التعقيم والتطهير مثل إستخدام الكلور والمطهرات الكيميائية الأخري بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا .

وأضاف " الفريق" أنه بمتابعة الدراسات السابقة تبين تأثير الأوزون علي فيروس سارس وهو أحد فيروسات عائلة كورونا، لذا بدأ الفريق بالبحث عن أفضل الطرق لتوليد الأوزون لإستخدامه في أغراض التعقيم حيث تبين أن الأوزون (O3) هو مركب طبيعي يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. يوجد في الطبيعة على شكل غاز في طبقة الستراتوسفير بتركيز 1-10 جزء في المليون ، يتم تكوينه باستمرار من جزيء O2وسرعان ما يتكسر إلي جزيء O2. أيضاً.

وأشار إلى أن الأوزون يستخدم في إزالة الروائح الكريهة وفعال في تحلل المواد الضارة وكذلك في التخلص من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المختلفة حيثيتمتع الأوزون بقدرة تعقيم قوية، وفي عام 2001 منحت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الأوزون اعتباره آمن للإستخدام(GRAS) ووافقت على إستخدامه كعامل مضاد للميكروبات أثناء معالجة وتخزين المنتجات الغذائية.

وأضاف: " قد تم نشر دراسة علمية حديثة من إحدي الجامعات اليابانية عام 2020 تؤكد التأثير القاتل للأوزون ضد فيروس كورونا ( كوفيد 19) وعلي ضوء المعلومات السابقة قام الفريق البحثي بشراء نوعين من مولدات الأوزون ، الأول مولد الأوزون الأنبوبي الخزفي (KHT-10GOA1) والذي ينتج 3جم أوزون في الساعة ويستخدم في توليد الأوزون في المحاليل المائية والتي تستخدم في غسيل الخضروات والفاكهة للتخلص من الحمل الميكروبي بها، والثاني مولد الأوزون اللوحي الذي ينتج 10 جرامًا من الأوزون في الساعة ويستخدم في إنتاج الأوزون لتعقيم الهواء في والأسطح في القاعات والمكاتب وأماكن العمل".

وتابع : "قام الفريق بشراء مولدات الأوزون وتركيبها وتشغيلها واستخدامها في تعقيم القاعات والمكاتب والمعامل المختلفة بالمركز القومي للبحوث، وجاري استكمال الأبحاث علي تطبيقات الأوزون المختلفة ودراسة طرق التخلص من البكتيريا والفطريات باستخدام مولدات الأوزون المختلفة

و قام الفريق البحثي بإنشاء مجال طابع خاص تحت مسمي " مجال مكافحة التلوث الميكروبي" برئاسة الدكتور/ صلاح حمزة المهدي لتقديم خدمات التعقيم للمنشآت والأماكن المختلفة داخل وخارج المركز القومي للبحوث".

وأضاف أن الفريق البحثي قام بتركيب مولدات الأوزون اللوحية بقدرات مختلفة لتعقيم الأماكن المغلقة وكذلك السيارات بأنواعها وأحجامها المختلفة، مشيرا إلى أنه قام الفريق البحثي باستخدام وحدات مولدات الأوزون اللوحي في تعقيم أماكن مختلفة بالمركز منها معامل الشعبة الزراعية وشعبة الصناعات الغذائية والتغذية ومركز التدريب ومركز التميز الطبي وقاعات الإجتماعات وغيرها.

وأستكمل : " قام الفريق البحثي بتعقيم أماكن مختلفة في جامعة الجلالة منها مبني ادارة الجامعة وعيادة كلية الطب وأجزاء مختلفة من كلية الهندسة وغيرها".

يذكر أن الفريق البحثي مكون من الدكتور محمد محمود نجيب، الدكتور صلاح حمزة المهدي، الدكتور ضياء عطيه جاب الله، الدكتور سالي إبراهيم عبدالفتاح وهو فريق بقسم سموم وملوثات الغذاء، شعبة الصناعات الغذائية والتغذية، المركز القومي للبحوث.