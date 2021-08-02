مقتل فلاح على يد شقيقه بسبب خلافات بينهما في كفر الشيخ

شهدت إحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مقتل فلاح على يد شقيقه الذي يعمل سائقًا، بعد أن انهال عليه بعصا غليظة "شومة" بسبب خلافات بينهما، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.



وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمركز شرطة دسوق، من مستشفى دسوق العام، بوصول "م.ا" 38 سنة، فلاح، مقيم بقرية كفر العرب، دائرة المركز، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى قيد تصرف النيابة العامة.



وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها، العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أن المدعو "ح.ا" 27 سنة، سائق، ومقيم بقرية كفر العرب، دائرة مركز دسوق، قام بالتعدي على شقيقه المجني عليه بالضرب بعصا خشبية "شومة"، حتى ألحق به إصابات متعددة، أدت إلى وفاته، وذلك بسبب خلافات بينهما على إيراد أرض زراعية.



تمكنت ضباط مباحث مركز دسوق، من القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة "عصا خشبية"، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.