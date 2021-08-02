الوادي الجديد في 24 ساعة.. الزملوط يبحث تشغيل آبار الري بطاقة الرياح .. ونائب المحافظ تتابع موقف انشاء فرع الجامعه بالداخله وتتفقد اعمال تطوير الميادين

محافظ الوادي الجديد يلتقى أساتذة الهندسة لبحث تشغيل آبار الري بالرياح

إقامة فرع جامعة الوادي الجديد بمركز الداخلة

تسليم الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من المستحقين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدي البلد احداث 24 ساعة بمحافظة الوادي الجديد فيما يلي :

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوفد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، لبحث ودراسة تنفيذ تجربة لتشغيل آبار الري الجوفية بإستخدام طاقة الرياح.

وأكد الزملوط علي تقديم كافة أوجه الدعم للإستفادة من المزايا التي يتيحها المشروع لتقليل تكلفة تشغيل الآبار لتخفيف العبء عن المزارعين، واستغلال طاقة الرياح المتجددة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف إنشاء فرع جامعة الوادي الجديد بالداخلة

ومن ناحية اخري قامت حنان مجدي نائب المحافظ ، بمراجعة ومتابعة موقف الموقع المخصص لإقامة فرع جامعة الوادي الجديد بمركز الداخلة يرافقها الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد و السيد نبيل حنفى رئيس المركز.

حيث تم معاينة الموقع المخصص بطريق موط - الهنداو، علي الطبيعة، لإستكمال الدراسة الخاصة بالمشروع وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لاحق.

كما تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد خلال جولتها التفقدية بمركز الداخلة، أعمال تطوير ميدان ٣٠ يونيو وقسم الشرطة بمدينة موط يرافقها الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والسيد نبيل حنفي رئيس المركز.

حيث وجهت بتشكيل لجنة فنية من المختصين لدراسة ووضع خطة تطوير الميادين بما يساعم في تحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري لهذه الميادين.

وفي ذات السياق سلمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها بمركز الداخلة، عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من المستحقين بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ أنه تم إختيار الحالات وفقاً للبحث الذي قامت به مديرية التضامن الإجتماعي لضمان تسليم الكراسي المقدمة من بيت الزكاة والصدقات لمستحقيها.

كما وجهت ببحث الحالة الصحية للحالات لتوفير العلاج اللازم من خلال مركز د حسن حلمي بدلا من انتقالهم للعلاج خارج المحافظة، وكذلك حصر حالات معاش تكافل وكرامة المتوقف الصرف لها لمخاطبة الوزارة بشأنها.