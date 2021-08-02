في ذكرى غزو الكويت.. الإمارات: نجد في عالمنا العربي المنقسم العبرة والدرس

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن الإمارات تتمسك بنهج حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” بمناسبة الذكرى الـ 31 للغزو العراقي لدولة الكويت: "في ذكرى احتلال الكويت الشقيقة نستحضر بألم الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل، دروس الاختبار العسير ماثلة أمامنا، ولعلنا في حاضرنا العربي المنقسم نجد العبرة والدرس. وطني الإمارات، وقيادته، في ذاك المفصل التاريخي، كما هو اليوم، يقف مع الحق، والمبدأ، والشقيق".

وأضاف: "احتلال الكويت أثّر على وعّي جيلنا لصالح الواقعية السياسية، خوفنا على الأوطان وعلى خليجنا حفّز العمل المشترك، وتصدّر الشيخ زايد، رحمه الله، مع إخوانه في السعودية والخليج، التصدي لهذا الإعتداء الآثم، واليوم تتمسك قيادة الإمارات بهذا النهج في حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء".

وفي مثل هذا اليوم قبل 31 عاما، قام النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين فجر الثاني من أغسطس عام 1990 بإعطاء الأوامر لقواته العسكرية بدخول الأراضي الكويتية واحتلالها في محاولة منه لإسقاط الشرعية عن قيادتها وطمس سيادتها وهويتها المستقلة.