عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تعيين 1086 شاباً منهم 10 من ذوى الهمم والعزيمة بالدقهلية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1086 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4337   شاباً منهم 24 من ذوى القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، وقال إن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 11 عاملا مسجلا ، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 35 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

ومن جانبه أشار أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي- إلي أن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 843 منشأة وتم القيام بـ 51 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 101 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ، وإحالة 16 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت  44  شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1027  شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1027 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 411 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 

 

 

17
17
مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية تعيين 1086 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري محمد سعفان وزير القوى العاملة صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-8-2021

في ذكرى غزو الكويت.. الإمارات: نجد في عالمنا العربي المنقسم العبرة والدرس

تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 2-8-2021

إثيوبيا على شفا الانهيار.. الأمم المتحدة تحذر حكومة آبي أحمد |فيديوجراف

مواجهات قوية لـ كيشو في طريقه لرفع علم مصر في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القادم أسوأ.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

آسف على ما بدر مني .. رمضان صبحي يعتذر للاعبين والجهاز الفني

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

انتقال رمضان صبحي للزمالك .. خالد الغندور يحسم الجدل

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 2 -8-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

زوجة رئيس الوزراء البريطاني تفجر مفاجأة حملها الثاني وتعلن موعد الولادة

أثناء تصوير فيديو.. سقوط نجمة TikTok الصينية Qiumei في حادث مروع|صور

مختل يقتحم ملعب كرة قدم ويطعن طفلا بسكين في السعودية

فيديو

الحرب شغالة.. الزمالك يشكو الأهلي وقناته وسيد عبدالحفيظ

فيديوجراف.. يعالج أمراض نادرة.. المشروع القومي للتبرع بالبلازما

محفظ قرآن يضحي بحياته من أجل ابنته في العياط.. ما القصة "فيديوجراف"

شبه تريزيجيه ويصغرها بـ8 سنوات.. من هو خطيب نيللي كريم الجديد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

ثويبة صابر تكتب: إن بعض الظن إثم

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ