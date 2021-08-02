فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا بتجارة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية الدبلومات، الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د خالد قدري عميد الكلية، و إشراف هيام وهبة ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اعتبارا من ١٥ أغسطس الجاري وحتي ١٥ سبتمبر المقبل.

وعلي الراغبين في الالتحاق بالبرامج الحضور الي مكتب الدراسات العليا بالكلية - الدور الأرضي مبني (أ) لتسلم اصول أوراق التقديم وسداد الرسوم المقررة.



وذلك علي أن تنعقد اختبارات شفوية وتحريرية للطلاب المتقدمين بتمهيدي الماجستير والدكتوراه، خلال الأسبوع الأول من شهر اكتوبر القادم.