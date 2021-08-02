خبيرة تغذية: كثرة استقبال الدهون الثلاثية فى الجسم تدمر الكبد ..فيديو

قالت بسمة الملا خبيرة التغذية إن الدهون والنشويات تسبب الدهون الثلاثية فى الجسم وتتكون فى الكبد فى بادئ الأمر ثم باقى الجسم.



وأضافت خبيرة التغذية، خلال تقديمها حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن الدهون الثلاثية أخطر ما يواجه مريض السمنة والتى تسبب خطورة على الكبد لافتة إلى أنه لابد أن لا يتخطى المريض نسبة 100 فى التحليل ولكن اذا تخطى ذلك فانه يسبب الانهيار.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الدهون الثلاثية تتخزن فى البطن فى البداية ثم العضلات والأرداف منوهة أن الكبد أهم وأكبر عضو فى جسم الانسان وله أهمية كبرى فى تنظيف السموم لافتة إلى أن كثرة استقبال الدهون الثلاثية فى الجسم تسبب السرطانات وتدمر الكبد .



وصرحت خبيرة التغذية فى تصريحات سابقة أن معدلات مرض السمنة يشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليأ حتى وان كان الشخص نحيف فإنه قد يكون يعانى من دهون بمنطقة البطن والأرداف .



واضافت أن السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.

ونوهت بأن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون فعالا مع المريض.

السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.