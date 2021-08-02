بعد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.. السودان يترقب الفيضان غدا

أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، بلوغ منسوب مياه النيل عند العاصمة الخرطوم 16.32 متر، ليصل غدًا الثلاثاء إلى منسوب الفيضان عند 16.50 متر.

وفي بيان صادر عن لجنة الفيضان السودانية، قالت إن جميع القطاعات تشهد ارتفاعا بمتوسط 15-25 سم، داعية المواطنين إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت لجنة الفيضان أن إيراد النيل الأزرق بلغ اليوم الاثنين، عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 538 مليون متر مكعب .

وتوقع البيان اليومي للجنة الفيضان، ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة عند حوالي 600 مليون متر مكعب.

وأشار البيان إلى أن إيراد نهرعطبرة ظل عند الحدود السودانية الاثيوبية في معدل 385 مليون متر مكعب وأن معدل التصرفات خلف السدود عند الروصيرص بلغت 613 مليون متر مكعب.

وفي سنار سجلت 563 مليون متر مكعب، فيما بلغت في جبل اولياء 99 مليون متر مكعب، وعند خشم القربة سجلت 334 مليون متر مكعب، وفي مروي بلغت 632 مليون متر مكعب.

وعقب إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، تتزايد المخاوف في السودان من فيضان محتمل لنهر النيل، ما أدى إلى اتخاذ الخرطوم إجراءات عدة استعدادا له.