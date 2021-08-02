إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية سبتمبر2021 بتكلفة 90 مليون دولار.. ونواب: دعوة جديدة للعالم لزيارة معالم القاهرة.. ويؤكدون تصريحات وزير خارجية التشيك أكبر دعاية ترويجية على مستوى عالمي

برلمانية:الدولة تفكر خارج الصندوق للإستفادة من الفترة العصيبة التي يمر بها العالم جراء كورونا

غير تقليدية.. برلماني يطالب الحكومة بوضع سياسات وبرامج ترويجية جديدة للسياحة

وكيل سياحة النواب يطالب بزيادة الترويج السياحى بـ استخدام الوسائل التكنولوجية

تبذل الدولة ممثلة فى وزارة السياحة ، جهودا مضنية للنهوض بالقطاع السياحي بشكل تنموى ومتطور خلال السنوات القليلة الماضية ضمن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مصر الحديثة .

وأعلنت الوزارة عن إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية سبتمبر 2021، بتكلفة 90 مليون دولار.

وحول هذا الأمر أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهذه التحركات الجادة، مؤكدين أنها ستسهم وبشكل كبير في عودة القطاع السياحي إلى سابق عهده ، كما كان قبل جائحة كورونا، والتى عانى من آثارها جميع دول العالم.

بداية أشادت الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالجهود المبذولة من وزارة السياحة المصرية بوجه خاص والدولة المصرية بكافة مؤسساتها بشكل عام في النهوض بالقطاع السياحي بشكل تنموى ومتطور خلال السنوات القليلة الماضية ضمن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مصر الحديثة .

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الإعلان عن إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية سبتمبر ٢٠٢١، بتكلفة ٩٠ مليون دولار، تحرك إيجابي لتنمية وتطوير القطاع السياحي في مصر، لاسيما بعد استغلال مصر لعدد من أماكنها السياحية في الترويج لها في جميع أنحاء العالم، سيساهم بشكل كبير في زيادة نسبة إقبال السائحين إليها للاستمتاع والتعرف على الأماكن الأثرية والسياحية فيها.

ولفتت رمزي، في بيان لها، أن هذه الحملة سوف تُبنى على إستراتيجية إعلامية طويلة المدى، تستمر لمدة 3 أعوام، مشيرة إلى أن الدولة تفكر خارج الصندوق وتسعى للإستفادة من الفترة العصيبة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، وتسعى لعودة السياحة من جديد من خلال ابتكار أساليب ترويج جديدة تعمل على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر، والتي تتمثل في تسليط الضوء على أبرز الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر، مشيرة إلى أن المقصد السياحي المصري يتمتع بالأمن والأمان، والتنوع حيث يجمع بين الحضارات المتفردة القديمة إلى جانب الحداثة والترفية والبنية التحتية الضخمة، وأيضا المقومات الطبيعية الفريدة والمناخ المعتدل طوال العام.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ في البيان، أن مصر تفتح ذراعيها في هذه الحملة لكل شعوب العالم وتدعوهم لزيارة آثارها وأماكنها السياحية الخلابة، والاستمتاع بجوها، وأمنها وأمانها؛ ونوهت على أن الحملة الدولية لمصر في الخارج موجهة في الأساس للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للمقصد المصري، وأيضا عدد من الأسواق الواعدة التي تستهدفها الحملة الفترة المقبلة لجذب السياح لزيارة مصر؛ كما أنها موجهة لمختلف الفئات العمرية والأذواق المختلفة، حيث تبرز الحملة أهم المميزات السياحية لمصر بداية من أجوائها المعتدلة وشواطئها الخلابة والحياة البحرية المتميزة، وحضارتها القديمة المتفردة، بالإضافة إلى الفن الحديث والسينما والمسرح، والحرف التراثية المختلفة.

وأوضحت رمزي، أن الحملة من المقرر أن تشمل الترويج للمقصد السياحي المصري بكل الوسائل سواء الإلكترونية أو العادية منها على سبيل المثال إعلانت "الأوت دور" وحملات الترويج المشتركة؛ كما أشارت إلى أن الحملة عبارة عن تحالف كندي إنجليزي، وتم استلام المسودة الأولى ومناقشتها من قبل الخبراء وتحت رعاية وزير السياحة والآثار، وتمت دراستها على ١٢ الف سائح قبل إطلاقها.

وأردفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع عودة السياحة الروسية لمصر أغسطس المقبل، بما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات الواردة من قطاع السياحة، وتعويض فترة الحظر التي طالت العالم اشهر عدة جراء مكافحة فيروس كورونا.

من جانبه، اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب تصريحات وزير خارجية التشيك ‎جاكوب كولهانك التى أكد فيها أن السلطات المصرية تقوم بجهود غير عادية لتوفير تدابير الصحة الاحترازية في مواجهة كوفيد 19 وأنه مع تزايد أعداد متلقى اللقاح في التشيك سيتم زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بمثابة أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وطالب " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ومن جميع وسائل الاعلام المصرية بصفة خاصة استغلال مثل هذه التصريحات المهمة والايجابية ونشرها عبر مختلف وسائل الاعلام لمختلف دول العالم لأنها ستكون بمثابة أكبر دعاية عالمية للترويج للسياحة المصرية عالمياً.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة وضع سياسات وبرامج ترويجية جديدة للسياحة المصرية على ان تكون هذه السياسات والبرامج غير تقليدية بعد فشل عمليات الترويج التقليدية للسياحة المصرية معتبراً مثل هذه التصريحات بانها من الاساليب الرائعة وغير التقليدية للترويج للسياحة المصرية عالميا.

وفى سياق متصل، قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إضافة 28 جنسية جديدة إلى الـ 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم، يأتي في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة لكافة الزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشار النائب عمرو هندي في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قطاع السياحة في مصر يشهد دعما واهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بصفة عامة، موضحا أن أنه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد تعمل الدولة بتلافي التداعيات السلبية التي عانى منها قطاع السياحة في مصر.

ولفت وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أنه يجب زيادة الترويج السياحى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الجولات الافتراضية، والاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية والترويج لها وعرضها في الخارج، مطالبا بضرورة الاستعداد التام لما بعد أزمة كورونا والتعامل السريع مع الوضع الجديد وخلق البيئة المناسبة لاستقبال السياح وطمأنتهم على سلامتهم.