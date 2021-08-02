حبس مستريح القليوبية استولى على 4 ملايين جنيه من ضحاياه

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية فى القليوبية، قرارا بتجديد حبس مستريح بنها الذي ألقي القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية.

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ووجهت له تهمة الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من مواطنين، وتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من ضحاياه.



وكانت النيابة العامة بقسم ثاني بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، استمعت إلى أقوال الضحايا وواجهت المتهم الذي أنكر.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني بنها بتلقيه بلاغا من "أسماء.ا.م" وأخرين بتضررهم من المتهم، "أحمد.ع.م.س" وذلك لتحصله منهما على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.



كشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالي المبالغ المستولى عليه 4 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر.



وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.



من ناحية اخري أمرت نيابة طوخ فى القليوبية بحبس 10 تجار مخدرات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجهم على عملائهم ، كما أمرت النيابة بحبس 7 عاطلين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وبيضاء 4 ايام ايضا على ذمة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا مفادها قيام حملة أمنية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة طوخ على المناطق والبؤر الاجرامية لضبط العناصر الاجرامية وحائزي المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 5 مدمنين مخدرات والقبض على 10 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة.

كما تم ضبط القبض أيضا على 7 مسجلين خطر ضبط بحوزتهم 3 اسلحة نارية و2 سلاح ابيض عبارة عن سنجة ومطواه ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية متنوعة ، وكذلك ضبط 1 مراقب هارب وتمكنت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7125 حكم قضائى متنوع.

من ناحية أخرى ، بدأت نيابة الخانكة فى القليوبية التحقيق فى اندلاع حريق بسيارة أمام مجلس المدينة حيث أمرت بندب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق والاستعلام عن حالة المصاب فى الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بسيارة أجرة "سوزوكي فان" أمام مجلس مدينة الخانكة مما تسبب في إصابة شخص بذراعه وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة أجرة "سوزوكي فان" أمام مجلس مدينة الخانكة، وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والتى انتقلت لموقع الحريق وجرى الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

و بالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بطارية السيارة خلال إصلاح السائق بها واشتعلت النيران فيها والتهمت النيران السيارة بأكملها وتولت النيابة التحقيق.