اليوم.. بدء تصحيح امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية

تنطلق صباح اليوم، أعمال التصحيح وتقديرالدرجات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( العلمي – والأدبى ).

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم تطهير وتعقيم المقر وتجهيزه بكافة الوسائل اللازمة من أدوات الكحول والكمامات والقفازات مع الإلتزام بالتباعد واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية ضد وباء فيرس كورونا

واجتمع أمس، الدكتور حسن خليل حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية في حضور كل من محمد أكرم الوكيل الثقافي للمنطقة والأستاذ علي خليفة مدير الامتحانات والمدير الإداري لمركز التصحيح، بموجهي ومشرفي المواد لتوضيح مهام كل منهم وآليات العمل بالمركز.



وأكد على ضرورة الالتزام بتعليمات التصحيح جيدا وأن لا يتم توزيع الأوراق قبل قراءة نموذج الإجابة جيدا بعد توزيع الأسئلة، على أن يكون الجميع على قدر الأمانة التي يتحملها مراعيا ما بذله الطالب وأسرته من مجهود خلال العام الدراسي وفي ظل جائحة كورونا، كما أكد على التأسيس المناسب للمركز.

و حرص خليل، على حضور الاجتماع الإداريين والخدمات المعاونة لإبراز دورهم في المنظومة.

انتهاء الامتحانات

وانتهت ، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومرت امتحانات الثانوية الأزهرية بهدوء واستقرار في أغلب أيامها وبدون حدوث ما يعكر صفوها.

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لصدى البلد، إن امتحانات الثانوية الأزهرية إن عدد حالات الغش طوال أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، كان قليلا جدا بحجم الطلاب والطالبات.

وأضاف، أن الامتحانات في مجملها متميزة ومستقرة ولم ترصد غرفة العمليات أي تجاوزات من الطلاب وأولياء الأمور، منوها أنه لم ترد كذلك شكاوي من صعوبة الأسئلة الا في مادة الديناميكا للقسم العلمي وتم تداركها.

آراء طلاب العلمي في الامتحانات



استطلع موقع صدى البلد، آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي.

وقال الطالب يوسف شعبان، إن امتحان التفسير اليوم كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك بعض النقاط للطلاب المتفوقين.

ونفى يوسف شعبان، ما يتردد لدى العامة أن المواد الشرعية ثقيلة في الأزهر وهي التي تصعب الأمور على الطلاب، منوها أنها ليست ثقيلة ولكن الأزهر الأمر فيه طبيعي أن يدرس المواد الشرعية.

وأشار إلى أن المنهج الأزهري يعلم أبناؤه الدين الصحيح ويفيدهم في دينهم ودنياهم، منوها أنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة.

من جانبه قال الطالب يوسف أبو العلا حسين، أن امتحان اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط ، ما عدا نقطتين للطلاب المتميزين.

وأضاف، أن الطالب الأزهري عليه ألا يترك المذاكرة والدروس تتراكم عليها في نهاية العام حتى تسهل عليه المذاكرة والإجابة في الامتحانات، متمنيا أن يلتحق بكلية العلوم.

أنهى منذ قليل، طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام الحالي حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان اليوم في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

آراء طلاب الأدبي في الامتحانات



ورصدت عدسة موقع صدى البلد، لحظة دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات، من خلال ارتداء الكمامات الواقية وقياس درجات الحرارة وتفتيش الطلاب قبل الدخول.

وقال الطالب محمد محمود محمد مغازي، أحد طلاب الثانوية الأزهرية بمشتول السوق بالشرقية، إن امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام كانت سهلة في الغالب ولكن امتحان مادة الصرف كانت صعب بنسبة ما وكان مقلقا لكثير من الطلاب.

وأضاف، أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، ليصبح داعيا إلى الله وينشر صحيح الدين وتساعده على التقرب إلى الله عز وجل ويجعله الله سببا لهداية الناس.

ونصح مغازي، طلاب الثانوية الأزهرية في العام المقبل، أن يذاكروا المواد والدروس أولا بأول ولا يتركوا المواد تتراكم عليهم.

من جانبه، قال الطالب حذيفة اليماني، بمعهد مشتول السوق، إن امتحانات الثانوية الأزهرية انتهت على خير وكانت الأسئلة سهلة في الغالب ما عدا امتحان الصرف والمنطق كان بهم صعوبة ولكن جاءت أسئلة التاريخ سهلة جدا وكانت الأسئلة في مستوى الطالب أقل من المتوسط.

وأضاف، أنه يتمنى الالتحاق بكلية الحربية ناصحا طلاب الثانوية الأزهرية في العام المقبل بعدم الجدية التامة من بداية العام حتى لا يشعروا بالفتور في باقي الشهور وألا يضعوا أنفسهم تحت ضغوطات وتوترات كثيرة.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية 2021



أعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.