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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة بإسنا وأرمنت

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة، اليوم الإثنين، بمركزي إسنا وأرمنت لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وشملت جولة المحافظ بمركز أرمنت تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الرياينة، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية الرزيقات، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بتلك المجمعات الجاري إنشائها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية، كما تم تفقد موقع إنشاء مدرسة للتعليم الإساسي وموقع إنشاء معد أزهري بقرية الرياينة، وتفقد موقع إقامة لوحة توزيع الكهرباء بقرية الرياينة، كما تم تفقد قطعة أرض على مساحة 2400 متر بقرية الرياينة، المقترح إنشاء مجمع "سكن كريم"، ضمن المبادرة عليها.

وشملت جولة المحافظ بمركز إسنا تفقد الأعمال الجارية لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمجلس قروى النجوع لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة بالقرية، كما تفقد محافظ الأقصر محطة صرف النجوع قبلي والتي تم الانتهاء منها لخدمة أكثر من 15ألف نسمة بمنطقة النجوع قبلي ونجع أبو حميد ومستشفى إسنا الجديدة. 

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واستكمل المحافظ الجولة بمركز إسنا بتفقد أعمال إنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر، وتمهيد الطرق بمداخل ووسط القرية،كما تفقد أعمال مشروع توسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الابتدائية والتي شارفت على الانتهاء، وأيضا صيانة المبنى القديم لتضم المدرسة 32 فصل دراسي بجانب المكاتب الإدارية.  


واستمع المحافظ خلال الجولة لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين، حيث طمأن الأهالي، على أن الدولة عازمة على إحداث تنمية حقيقية تصل لكافة المواطنين من خلال مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للنهوض بمستوى كافة الخدمات العامة بالقرى، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بالمبادرة. 

ألهم يشدد على سرعة تنفيذ المشروعات

وشدد محافظ الأقصر، خلال الجولة، على سرعة تنفيذ المشروعات وفقا للمقايسات والمواصفات الفنية والجداول الزمنية الموضوعة، كما شدد على رفع كفاءة الشوارع والاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية، كما وجه المحافظ بتدقيق اختيار الأراضي التي سيتم عليها إقامة سكن كريم ضمن المبادرة بحيث تكون قريبة من المرافق والخدمات والتجمعات السكنية.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من، محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس هاني طايع مدير  جهاز التعمير بالأقصر، ومسئولي مياه الشرب والغاز الطبيعى والأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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