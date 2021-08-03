دار الإفتاء تواصل عقد فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي

تواصل دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، عقد فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون» والذي يستمر في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة.

ملخص المؤتمر

المشروعات التي يكشف عنها المؤتمر في أثناء انعقاده فتأتي كالتالي:

- الإعلان عن وثيقة «التعاون الإفتائي».

- إزاحة الستار عن أكبر موسوعة «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية».

- الإعلان عن الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، والانحرافات الفقهية للمتطرفين.

- إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام.

- تخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء.



أهداف المؤتمر

- زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات.

- توضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة.

- دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

استقبال الوفود في مطار القاهرة

واستقبل مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى من صباح السبت ، في استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السادس التي تنظمه دار الإفتاء الذي تبدأ فعالياته بعد غد الاثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووصل اليوم إلى مطار القاهرة، مجموعة من كبار ممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية والمراكز الإسلامية، ومنهم الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وسماحة الشيخ نور الحق قادري وزير الشئون الدينية بباكستان، وفضيلة الدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

الوفود المشاركة



و يشارك في المؤتمر وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.. وفيما يلي أبرز وفود مؤتمر الإفتاء العالمي.

الشيخ عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية

الدكتور عبدالرحمن الزيد- الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي

الأستاذ الدكتور سعيد حميد كمبش- رئيس ديوان الوقف السني العراقي

الأستاذ الدكتور عبدالرحيم علي محمد- رئيس مجمع الفقهي الإسلامي بالسودان

الأستاذ الدكتور عزيز حسانوفيتش -مفتي أوكرانيا

الشيخ مصطفى سيرتش -رئيس العلماء لدولة البوسنة والهرسك

الشيخ حسين كافازوفيتش- المفتي العام للبوسنة والهرسك

الأستاذ الدكتور أسد الله موالي مفتي زامبيا

الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الله مفتي جزر القمر

الشيخ أبو بكر أحمد السلياري- مفتي الهند

الشيخ إبراهيم صالح الحسيني -مفتي نيجيريا

الدكتور لقمان بن عبدالله -المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا

الحاج علي جمال بانغورا- الأمين العام للشئون الدينية بغينيا

الشيخ مصطفى سيباهيتش-مفتي بلجراد

الشيخ الحافظ شاكر فتاحو-مفتي مقدونيا

الدكتور محمد بن عيضة مهدي شيبة-وزير الأوقاف اليمني

الشيخ إلدر علاء الدينوف-مفتي موسكو

الشيخ نعيم ترينوفا-مفتي كوسوفا

الشيخ سالك هاتيمانا-مفتي رواندا

الشيخ مولود دوديتش-مفتي صربيا

الشيخ مصطفى حجي-مفتي بلغاريا

الشيخ صلاح مجييف- مفتي الشيشان

الدكتور بويار سيباهي- رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا

الشيخ صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

الدكتور نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى

عبدالكريم الخصاونة مفتي الأردن

محمود الهباش قاضي القضاة فلسطين

بوغلام عبدالله الأمين العام للمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الجزائر

سلمان موسييف مفتي أذربيجان

أحمد السيابي أمين عام ادارة الفتوي سلطنة عمان.