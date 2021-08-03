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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد نتائج بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.. مطالبات برلمانية بالاهتمام بالألعاب الفردية في مصر: قادرة على تحقيق إنجازات للدولة وأيسر من الجماعية

اولمبياد طوكيو
اولمبياد طوكيو

- شباب الشيوخ: الألعاب الفردية قادرة على تحقيق الإنجازات للدولة المصرية
- برلماني: أسهل من الجماعية والاهتمام بها أمر ضروري
- نائب: تحتاج إلى دعم واهتمام إعلامي

جاءت نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو والتى تشارك مصر فيها بـ137 لاعبا ولاعبة بواقع 89 رياضيا و48 رياضية، في 27 لعبة أولمبية، غير مُرضية، لا سيما بعد الخسارة في العديد من الألعاب.

وتحدث نواب البرلمان عن ضرورة توجيه الدعم الكافي والاهتمام بالألعاب الفردية واعطائها حقها في الحصول على المميزات، مثلما تحصل بعض الألعاب الجماعية، مؤكدين أن الالعاب والرياضة الفردية تتميز بعديد من الخصائص من حيث السهولة واليسر في تحقيق البطولات وحصد الميداليات.

وحول هذا الامر قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن الألعاب الفردية لاقت الدعم الفترة الماضية، ولكن بعد النتائج الاخيرة من البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، سيكون هناك دعم أكبر؛ نظرا لأهميتها ودورها في تحقيق البطولات السريعة للدولة المصرية.

وأضاف دياب في تصريحاته أن الدولة المصرية تولي الرياضة اهتماما كبيرا، موضحا أن الرئيس السيسي كانت له نظرة خاصة حول هذا الأمر، حيث نوه في أكثر من مناسبة بأهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي، والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف  المدارس والجامعات، لافتا إلى أن هذا الأمر يتم بالتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن هناك رياضات أخرى شهيرة غير كرة القدم والسلة، تعج بالمواهب الفذة، موضحا أنهم مصدر للإنجازات لما يحقق أبطالها نتائج من نتائج على المستوى العالمى.

ونوه وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بأننا نمتلك مهارات مصنفة ضمن الأفضل قاريا وإقليميا، مطالبا وسائل الإعلام بتشجيع هذه المواهب والتركيز عليها حتى نستطيع الاستفادة من الكفاءات التي تستطيع أن تجعل مصر قطب رياضي عالمي.

 

ومن جهته، قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الاهتمام الأكبر يكون من نصيب الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد، مشيرا إلى أن الألعاب الفردية في مصر يجب أن تنال مزيدا من الدعم الفترة المقبلة حيث أن التعامل معها يكون بشكل أيسر وأسهل من التعامل مع الألعاب الجماعية، فضلا عن أن نتائجها تكون أسرع.
 

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية، وجه اهتمامه للشباب وللرياضيين الشباب الذين يرفعون اسم مصر وعلمها في المحافل الدولية والأولمبية، إيمانا منه بأهمية الرياضة ودورها الكبير وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن النتائج غير المرضية للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو ينبغي أن تكون دافع قوي لأن يكون هناك اهتمام فعال وحيوي على أرض الواقع يؤدي إلى  إكسابهم الخبرات المهارات اللازمة لتحقيق البطولات والميداليات.


فيما قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ إن الالعاب الفردية في مصر، كانت تعاني من تهميش بسبب توجيه الدعم الكامل وتسليط الأضواء على الألعاب الجماعية مثل كرة القدم التي كانت تحوز على الدعم الأكبر.

ولفت عكاشة في تصريحاته إلى أن الالعاب الفردية يجب أن تنال دعم أكبر نظرا لما تحققه من انجازات تحسب للدولة المصرية، فضلا عن كونها لا تحتاج جهد كبير مثل الألعاب الجماعية، من خلال تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام.

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