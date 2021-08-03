أستاذ طب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في الاعتداء على زوجها

كشف الدكتور وليد هندي أستاذ الطب النفسي، أسباب ارتفاع جرائم العنف الأسري، داخل الأسرة المصرية مؤخرا.
وقال وليد هندي، في حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الجريمة داخل الأسر المصرية انتشرت مؤخرا؛ نتيجة عشرات السنوات من الإهمال في التربية والأطفال يتربون على ثقافة الضرب والعنف والشتائم وفقدان لغة الحوار بين الأباء والأمهات والأطفال.
وتابع وليد هندي: "السوشيال ميديا فرقت بين الناس ولم يصبح هناك دفئا أسريا بين أطراف العلاقة الأسرية، ونفتقر إلى الروابط الأسرية وقداسة العلاقة الزوجية".
وأكمل وليد هندي: "المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج من وقائع المحاضر والقضايا في المحاكم، و30% من السيدات المتزوجات يضربن أزواجهن، والمراة لا تركز على السلوك الأنثوي داخل منزلها".
العنف الأسري
قال الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، إن حوادث العنف الأسري البشعة تزايدت، موضحًا أن البعض كان يعتقد أن حوادث العنف الأسري يتم التسليط الضوء عليها الآن وهذا هو السبب في ارتفاع معدلاتها، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن النسب ارتفعت بالفعل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" هناك ناقوس خطر يدق حاليا بسبب حوادث العنف الأسري، مشيرا إلى أن نسب الطلاق زادت خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك لم نتحرك بجدية لحل تلك الأزمة.
وأوضح:"يجب أن ننظر إلى أحوال الأسرة المصرية، ونجري أبحاثا عن سبب زيادة العنف في الأسرة، لافتا إلى أن الدراسات الحالية تؤكد أن هناك مشكلة في آليات الاختيار بين الأزواج، متابعا: "الإثنين بيدخلوا عش الزوجية ومفيش أي مهارات في الحياة الأسرية، ولذلك يجب تأهيل الأزواج".
أكمل:" لازم الشاب يؤهل نفسيا للزواج، ويفهم نفسية النوع الآخر، لأن المرأة تختلف كثيرا عن الرجل، والشاب لازم يفهم أن الزواج مش مجرد شوية حب، لكنه مؤسسة فيها جانب اقتصادي واداري أيضًا".