أستاذ طب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في الاعتداء على زوجها

كشف الدكتور وليد هندي أستاذ الطب النفسي، أسباب ارتفاع جرائم العنف الأسري، داخل الأسرة المصرية مؤخرا.

وقال وليد هندي، في حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الجريمة داخل الأسر المصرية انتشرت مؤخرا؛ نتيجة عشرات السنوات من الإهمال في التربية والأطفال يتربون على ثقافة الضرب والعنف والشتائم وفقدان لغة الحوار بين الأباء والأمهات والأطفال.

وتابع وليد هندي: "السوشيال ميديا فرقت بين الناس ولم يصبح هناك دفئا أسريا بين أطراف العلاقة الأسرية، ونفتقر إلى الروابط الأسرية وقداسة العلاقة الزوجية".

وأكمل وليد هندي: "المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج من وقائع المحاضر والقضايا في المحاكم، و30% من السيدات المتزوجات يضربن أزواجهن، والمراة لا تركز على السلوك الأنثوي داخل منزلها".

العنف الأسري

قال الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، إن حوادث العنف الأسري البشعة تزايدت، موضحًا أن البعض كان يعتقد أن حوادث العنف الأسري يتم التسليط الضوء عليها الآن وهذا هو السبب في ارتفاع معدلاتها، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن النسب ارتفعت بالفعل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" هناك ناقوس خطر يدق حاليا بسبب حوادث العنف الأسري، مشيرا إلى أن نسب الطلاق زادت خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك لم نتحرك بجدية لحل تلك الأزمة.

وأوضح:"يجب أن ننظر إلى أحوال الأسرة المصرية، ونجري أبحاثا عن سبب زيادة العنف في الأسرة، لافتا إلى أن الدراسات الحالية تؤكد أن هناك مشكلة في آليات الاختيار بين الأزواج، متابعا: "الإثنين بيدخلوا عش الزوجية ومفيش أي مهارات في الحياة الأسرية، ولذلك يجب تأهيل الأزواج".

أكمل:" لازم الشاب يؤهل نفسيا للزواج، ويفهم نفسية النوع الآخر، لأن المرأة تختلف كثيرا عن الرجل، والشاب لازم يفهم أن الزواج مش مجرد شوية حب، لكنه مؤسسة فيها جانب اقتصادي واداري أيضًا".