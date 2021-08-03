مشاهد ترصد حجم الدمار الذي خلفته حرائق تركيا.. فيديو

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا، عن آثار الدمار الهائل الذي خلَّفه حرائق الغابات في تركيا، تلك الحرائق التي أدت إلى إخلاء قرى ومنتجعات سياحية في تركيا.

وأوضح التقرير أن تركيا بها كارثة إنسانية حقيقية؛ بسبب الحرائق التي تلتهم الغابات في تركيا.

وأشار التقرير إلى أن الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات والطائرات تحاول جاهدة من أجل إخماد الحرائق، ونشبت الحرائق؛ نتيجة لارتفاع الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية مصحوبة بقوة الرياح وانخفاض الرطوبة.

حرائق تركيا

يكافح رجال الإطفاء في تركيا، حريقا ضخما، التهم غابات مرمريس جنوب غرب البلاد، حيث يتم استخدام المروحيات وخراطيم المياه لإطفاء النيران المستمرة لليوم السادس على التوالي، قرب المنتجعات السياحية التركية.

وواجهت الحكومة التركية انتقادات داخلية؛ بسبب تعاملها مع الكارثة، فيما لا تزال 7 حرائق مشتعلة بسبب درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية والرياح القوية والرطوبة المنخفضة، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت صور التقطت لمنطقة مرمريس السياحية جنوب غرب تركيا، آثار الحرائق بالقرب من منتجعات سياحية، حيث خلفت النيران مبان متفحمة ودمرت مئات الأشجار.



وأفادت وسائل إعلام محلية بقيام السلطات التركية بإخلاء السكان من منازلهم في مرمريس بعدما اتجهت النيران نحو البيوت.

ورصدت مقاطع فيديو متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراب الحرائق من الفنادق في مرمريس التركية.

وتم إجلاء آلاف السكان والسياح من مرمريس في الوقت الذي أدت فيه حرائق غابات تركيا إلى مقتل 8 أشخاص، ولا يزال بعضها مشتعلا.

