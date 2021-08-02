شقيقة العالم أحمد زويل تقدم الشكر للرئيس: دائما يقدر علماء مصر ..فيديو

قالت نانا زويل، شقيقة العالم الراحل أحمد زويل، إن أخاها كان لديه حلم بعيد عن حصد جائزة نوبل والجوائز العلمية، مؤكدة أنه كان دائما يرغب في أن تكون مصر على الخريطة العلمية وأن تكون ضمن أفضل 10 دول في العالم.

وأضافت “زويل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى” المصرية، أن مختلف الدول حول العالم قامت بتكريم شقيقها.

وتابعت شقيقة العالم الراحل أحمد زويل، أن “التايمز” أصدرت تقريرا وصنفت “مدينة زويل” بأنها الأولى على الجامعات المصرية.

وقدمت شقيقة العالم الراحل أحمد زويل، “الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بمدينة زويل”، لافتة إلى أن الرئيس هو الأب العظيم للعائلة المصرية، ودائما يقدر علماء مصر.

