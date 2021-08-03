وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تصنيع أول سيارة مصرية.. وتفاصيل تصدير القمصان

ناقش هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، العديد من القضايا والملفات الخاصة بالشركات خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي:

لا يوجد منطق لاستمرارهما.. وزير قطاع الأعمال: لدينا شركتان في طريقهما للتصفية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد من أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر .

وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تصنيع أول سيارة مصرية بالكامل

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التعاقد مع مركز بحوث مصري يعمل لصالح شركات أوروبية لإنتاج نموذج السيارة الكهربائية.

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة بيع مباني المناطق التاريخية في وسط القاهرة

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حقيقة بيع مبانى المناطق التاريخية فى وسط القاهرة، مؤكدا:" لن يتم بيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة، فهي ثروة لا تقدر.

لتسويق المنتجات .. هشام توفيق: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن نصف المنتجات التي تصدر من شركة الغزل والنسيج بالمحلة ستصدر للخارج تحت براند وعلامة خاصة بمصر تخرج للعالم، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج، مع مضاعفة عددهم إلى 20 العام المقبل.



برأسمال قدره 100 مليون جنيه..هشام توفيق:نصف منتجات الغزل والنسيج تصدر للخارج تحت براند واحد

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن نصف المنتجات التي تصدر من شركة الغزل والنسيج بالمحلة ستصدر للخارج تحت براند وعلامة خاصة بمصر تخرج للعالم، مضيفا:" تم تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج برأسمال قدره 100 مليون جنيه".

هشام توفيق: لو وضعنا مليار جنيه في الحديد والصلب هتروح على الأرض

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات الحديد والصلب تتكبد خسائر كبيرة لأسباب عدة والأجهزة المتواجدة بها من الثمانينيات، مردفا "لو وضعنا مليار جنيه في الحديد والصلب هيروحوا على الأرض".



وزير قطاع الأعمال: بدء تصدير القمصان المصرية للخارج يناير المقبل

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج برأسمال قدره 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء فى التسويق من القطاع الخاص لهم علاقة بالأسواق العالمية لنبدأ التسويق خارجيا.



وزير قطاع الأعمال: استثمرنا 800 مليون جنيه في شركة الدلتا للصلب

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم استثمار ٨٠٠ مليون جنيه في شركة الدلتا للصلب لإنتاج حديد التسليح والمسالك، مشيرا إلى تلقي عرضين بشأن شركة الحديد والصلب بحلوان، أحدهما غير جاد.

10 مليارات جنيه خسائر.. هشام توفيق: عودة حديد وصلب حلوان للعمل مستحيلة

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، “شركة الدخيلة للحديد تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي”، مؤكدا أن عودة مصنع حديد وصلب حلوان مستحيلة.

وزير قطاع الأعمال: نجري تغييرا جذريا في مجالس الإدارات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تقوم بعمليات تطهير على مستوى مجالس الإدارة عبر تغيير 95% منها، مردفا "ما يحدث الآن تغيير جذري، وما كنا نحلم بتحقيقه في عام، ننجزه في شهرين".

وزير قطاع الأعمال: خطط التطوير بمثابة جبل.. ونتعرض لضرب تحت الحزام

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سعيد بما وصل إليه من خطط التطوير في قطاع الأعمال.

وزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة تصفية شركات الألومنيوم والكوك



كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حقيقة تصفية شركات الألمونيوم والكوك، قائلا: « لايوجد تصفية، ورفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب».