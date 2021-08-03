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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في مصر

اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-8-2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيهات في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

 

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 789  جنيها اليوم الثلاثاء 27-7-2021، بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار 21: 791  جنيها أمس الإثنين، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774  جنيها.

 

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء  بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 (902 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 902 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني  في التعاملات ليبلغ 789 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا فى الوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 6312 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28026 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم

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