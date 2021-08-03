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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حدائق القبة يشكون من الإشغالات وسرقة التيار الكهربي

صدى البلد

أرسل القارئ محمد مصطفى، شكواه لخدمة “بين الناس”، بموقع “صدى البلد”، متضررا من الإشغالات وسرقة التيار الكهربي.

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان شارع الجراج بحدائق القبة من سرقة التيار الكهربائي والبلطجة ومعاكسات السكان ومضايقتهم وانتشار الإشغالات”.

وطالب القارئ: “المسؤولين، بسرعة حل هذه المشكلة، رأفتة بسكان المنطقة، وعودة المظهر الحضاري لها”.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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