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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانفصال الأغلى.. إتمام طلاق بيل جيتس وميليندا

بيل جيتس وميليندا
بيل جيتس وميليندا

أظهرت وثيقة قضائية، أن الطلاق بين بيل جيتس الملياردير الأمريكي ورئيس شركة مايكروسوفت، وميليندا فرينش جيتس، المؤسسان لواحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم، تم أمس، الإثنين.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء؛ تقدم الزوجان بطلب الطلاق، في 3 مايو؛ بعد 27 عاما من الزواج، لكنهما تعهدا بمواصلة العمل الخيري معا.

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وقال بيل جيتس، إنهما توصلا إلى اتفاق حول كيفية تقسيم أصول الزوجية، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن هذا الاتفاق في أمر الطلاق النهائي المقدم يوم الإثنين، في محكمة مقاطعة كينج العليا، في سياتل.

فيما لم تصدر المحكمة، أحكاما مالية، أو خاصة بالممتلكات، أو نفقة الزوجية عقب الطلاق.

وقالت المحكمة، إنه يجب على الزوجين الامتثال لشروط عقد الانفصال الذي لم يتم تقديمه في محكمة مقاطعة كينج العليا.

وأصبحت مؤسسة Bill & Melinda Gates ومقرها سياتل، واحدة من أقوى القوى المؤثرة في الصحة العامة العالمية، حيث أنفقت أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين؛ لتطبيق نهج تجاري لمكافحة الفقر والمرض.

وقد دعم “آل جيتس”، برامج، تم الإشادة بها على نطاق واسع، في القضاء على الملاريا، وشلل الأطفال، وتغذية الأطفال، واللقاحات، فيما خصصت المؤسسة، العام الماضي، حوالي 1.75 مليار دولار؛ للإغاثة من فيروس كورونا.

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