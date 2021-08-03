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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو.. الجزائري ياسر تريكي يتأهل لنهائي منافسات الوثب الثلاثي

صدى البلد

تأهل اللاعب الجزائري ياسر تريكي، إلى نهائي منافسات الوثب الثلاثي، والذي يأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وتنتهي يوم 8 أغسطس.

وجاء تأهل اللاعب الجزائري ياسر تريكي؛ بعد احتلاله المركز الثالث في التصفية، محققا مسافة قدرها 17,5 متر؛ ليتأهل لنهائي الوثب الثلاثي.

ويقام الدور النهائي من منافسات الوثب الثلاثي بعد غد الخميس، الموافق 5 أغسطس.

وتشارك البعثة الجزائرية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بـ42 رياضيا، بواقع 29 من الرجال و13 من السيدات في رياضات، ألعاب القوى والملاكمة والكانوي والدراجات والسلاح والجودو والكاراتيه والسباحة التوقيعية والتجديف والشراع والرماية والسباحة وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة.

وتمتلك الجزائر طوال مشاركتها في دورات الألعاب الأولمبية 17 ميدالية متنوعة بواقع، 5 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية في رياضات، ألعاب القوى والملاكمة والجودو.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

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