رمضان درويش بطل الجودو: أبكي على ضياع حلمي.. وحاربت من أجل ميدالية أولمبية

تحدث رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو؛ عقب خروجه من دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس.

وكتب رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: “اليوم تركت القرية الأولمبية وأنا أبكي على ضياع حلمي، يعلم الله أني لا أريد مالا ولا شهرة ولا أي شيء من هذه الميدالية، إلا أنها ستكون هدفا وأملا للجيل الصاعد.”



وأضاف رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو،: “تعاملت طوال حياتي الرياضية بكل أمانة وصدق؛ فلقد مررت بأيام لا يعلمها إلا الله، وواجهت انتقادات كثيرة لكن كنت أرد في الملعب، ولم أنظر أبدا على أي شيء سوى حلمي”.

وأوضح رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو،: أعطاني الله أكثر مما كنت أتمنى، وأعتقد أني كنت سببا في تغيير الفكر والمعتقدات السلبية ونقلت الايجابية لكثير من الناس، وهذا أفضل من 1000 ميدالية أولمبية، لكن في نفس الوقت كنت أحارب من أجل هذه الميدالية، وأعتقد دائماً أنها من حقي، ولكن المبررات والأسباب لا تعيد الأمور مرة أخرى، ولكني دائماً أثق في الله وأعرف أن هذا خير من عند الله.”

واختتم رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو، منشوره: “وبعد هذه الانتصارات والنتائج التي حصلت عليها ومن أهمها حصولي على، بطل أفريقيا 10 مرات، وذهبية ألعاب البحر المتوسط 3 مرات، وبرونزية بطولة العالم في هولندا 2009، وخامس بطولة العالم في فرنسا 2011، وخامس بطولة العالم في أذربيجان 2018، وبرونزية بطولة العالم للأساتذة عامي 2015 و2018، وسابع أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ومشاركتي في الألعاب الأولمبية 3 مرات”.



وكان رمضان درويش قد تأهل لدور ال 16 في أولمبياد طوكيو عقب الفوز على بطل باكستان بنتيجة 10/0، قبل أن يودع البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الهزيمة أمام بطل أذربيجان بنتيجة 10/0.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.