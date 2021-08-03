عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان درويش بطل الجودو: أبكي على ضياع حلمي.. وحاربت من أجل ميدالية أولمبية

صدى البلد

تحدث رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو؛ عقب خروجه من دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس.

وكتب رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: “اليوم تركت القرية الأولمبية وأنا أبكي على ضياع حلمي، يعلم الله أني لا أريد مالا ولا شهرة ولا أي شيء من هذه الميدالية، إلا أنها ستكون هدفا وأملا للجيل الصاعد.”

وأضاف رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو،: “تعاملت طوال حياتي الرياضية بكل أمانة وصدق؛ فلقد مررت بأيام لا يعلمها إلا الله، وواجهت انتقادات كثيرة لكن كنت أرد في الملعب، ولم أنظر أبدا على أي شيء سوى حلمي”.

وأوضح رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو،: أعطاني الله أكثر مما كنت أتمنى، وأعتقد أني كنت سببا في تغيير الفكر والمعتقدات السلبية ونقلت الايجابية لكثير من الناس، وهذا أفضل من 1000 ميدالية أولمبية، لكن في نفس الوقت كنت أحارب من أجل هذه الميدالية، وأعتقد دائماً أنها من حقي، ولكن المبررات والأسباب لا تعيد الأمور مرة أخرى، ولكني دائماً أثق في الله وأعرف أن هذا خير من عند الله.”

واختتم رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو، منشوره: “وبعد هذه الانتصارات والنتائج التي حصلت عليها ومن أهمها حصولي على، بطل أفريقيا 10 مرات، وذهبية ألعاب البحر المتوسط 3 مرات، وبرونزية بطولة العالم في هولندا 2009، وخامس بطولة العالم في فرنسا 2011، وخامس بطولة العالم في أذربيجان 2018، وبرونزية بطولة العالم للأساتذة عامي 2015 و2018، وسابع أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ومشاركتي في الألعاب الأولمبية 3 مرات”.


وكان رمضان درويش قد تأهل لدور ال 16 في أولمبياد طوكيو عقب الفوز على بطل باكستان بنتيجة 10/0، قبل أن يودع البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الهزيمة أمام بطل أذربيجان بنتيجة 10/0.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو2020 طوكيو2020 اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

ميكنة خدمات استخراج بيانات النجاح لطلاب المدارس بالإدارات التعليمية

موجز السوشيال: محمد شريف يوجه رسالة لـ جمهوره.. وجلسة تصوير لـ محمد ثروت وزوجته

ولادة قيصرية مبكرة.. إنقاذ حامل وتوأميها بعد صراع مع كورونا

تخليدا لذكراه.. بريطانيا تصدر عملة تذكارية في ذكرى رواية الكاتب لويس كارل

رمضان درويش بطل الجودو: أبكي على ضياع حلمي.. وحاربت من أجل ميدالية أولمبية

وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تصنيع أول سيارة مصرية.. وتفاصيل تصدير القمصان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ