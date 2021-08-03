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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قريطم: المدينة الصناعية "سايلو فودز"إضافة حقيقية للمشروعات القومية بالجمهورية الجديدة

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم ،عضو مجلس النواب

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن افتتاح  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ،تعد  من اكبر المشروعات التي نفذتها مصر على مستوي العال،وإضافة حقيقية لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي باعتباره تحقيقا للأمن القومى الشامل، خاصة وانه تم استخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدانا في مدينة السادات، كما ان المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا.

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي يحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

 

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أشرف رشاد: سايلو فودز صرح صناعي عملاق يعزز الأمن القومي الغذائي

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بعد افتتاح مصنع سايلو فودز..وزير التموين يزف بشرى عن السلع المضافة على بطاقة التموين

و أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يساهم وبشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، ،مؤكدا أن الدولة تعمل لبناء الإنسان المصري عن طريق التعليم والمعارف والهوية القومية والإنتماء والبناء العقلي والبدني.

يذكر  أن المدينة تقع على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسة بناء 50 %.

مجلس النواب سايلو فودز السادات محافظة المنوفية الامن الغذائي الرئيس السيسي

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