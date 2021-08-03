ليس لها علاقة بالشامبو.. إنجي علاء تتحدث عن نهاية «كوفيد 25»

عبرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم شهر رمضان الماضي.





وقالت إنجي علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.



إنجي علاء



وأضافت إنجي علاء: “من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية”.





وتابعت: “ربما استخدام زجاجة تشبه الشامبو هو الذي تسبب في هذا الجدل، ولكن تسلسل الأحداث كان منطقيا تماما على مدار الحلقات”.





إنجي علاء قدمت مسلسل “كوفيد 25” رمضان الماضي، والذي صاحبه جدل كبير وقت عرضه.



مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

