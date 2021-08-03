بعد افتتاح الرئيس السيسي .. حكاية أول مدينة غذائية متكاملة في مصر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة «شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية» «SILO FOODS»، التي تقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية وعلى مساحة 135 فدانا، جاءت المرحلة الأولى على مساحة 102 فدان، وتضم مجمع عملاق به 10 مصانع، بإجمالي 470 ألف طن سنويًا من مختلف المنتجات الغذائية، وإجمالي 40 منتجا، فضلا عن باقي المباني ومعامل البحوث والتطوير، وغيرها من المنشآت.

ويعد هذا المجمع الغذائي أحد أضخم المشاريع التي تتبناها الدولة وتهدف إلى تحسين المنتج المصرى من الأغذية المختلفة والتابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية.

أول مدينة غذائية متكاملة في مصر

وتعتبر "سايلو فودز"هى أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة في مصر وتعمل بشكل متكامل، حيث تمت المراعاة في تخطيطها وتنفيذها ألا يتم الاحتياجات لأي عنصر خارجي في المشروع، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي تعمل بها المدينة الغذائية.

وتم تزويد المدينة بكل الأجهزة والمعدات الإلكترونية وكافة التكنولوجيات الحديثة، حيث تعمل المدينة بشكل شبه كامل إلكترونيا، مع تنفيذ شبكة داخلية تنقل الدقيق والقمح عقب طحنه إلى مختلف منشآت المدينة الغذائية.

وتحتوي المدينة الغذائية على أربعة مصانع وهم مصانع البسكويت، ومصنع المكرونة، ومصنع المخبوزات إضافة لتواجد مطحن للدقيق، وآخر لتخزين القمح، إلى جانب مصنع لمنتجات ومستلزمات التغليف.

وجبات للطلاب

وتقدم المدينة الغذائية «سايلو فودز» نظام تطوير وجبة التغذية المدرسية المقرر تقديمها لـ13 مليون طالب، وتتضمن 3 عناصر غذائية أساسية على الأقل، وهي كربوهيدرات ودهون، وفيتامينات ومعادن، بروتين وكالسيوم، وجرى حساب السعرات الحرارية طبقا للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، حيث يقدم للطالب وجبة مختلفة يوميًا لا تقل عن 400 سعر حراري، وتضم جميع العناصر الغذائية المتكاملة، حسب ما أعلن اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في كلمته أمام الرئيس السيسي.

المنتجات الغذائية للمصانع الأربعة

بسكويت «BOO»، وهو بسكويت «مقرمش بالكريمة»، أو ما يعرف «كريسبي ويڤر مع كريمة الفانيليا»، الذي سيأتي في حجم 45 جراما.

بسكويت «يو يوز- Yo-YOS»، وهو بسكويت «ويڤر بكريمة الفانيليا»، وتضم 3 قطع من البسكويت.

بسكويت «تومور tomorrow»، وهو بسكويت عالٍ الجودة.

منتجات المكرونة في «سايلو فودز»

مكرونة «بساطة»، وهي مكرونة مصرية بقمح مصري عالي الجودة، وستطرح تحت شعار «مكرونة بساطة.. بساطة الأكل المصري».

مكرونة «وصفة»، وهي مكرونة بمختلف الأصناف، جاهزة وصالحة للاستخدام في مختلف وصفات الأطعمة المختلفة.

مكرونة «باليرمو»، وهي مكرونة على الطراز الإيطالي، صالحة في مختلف الوصفات الإيطالي.

شعرية سريعة التحضير «نودلز»، وستحمل اسم «كيرلز».

منتجات المخبوزات في «سايلو فودز»

40 منتجا كمرحلة أولى سيتم تصنيعها داخل مصنع المخبوزات بـ«سايلو فودز».

سيضم المصنع خطي إنتاج، إحداهما للمخبوزات العربية، وأخرى للمخبوزات الأوروبية.

وسيضم إنتاج المصنع كلاً من العيش الشامي، وعيش لبناني، وعيش ماوي، وكايزر وتوست، وغيرها من المنتجات.