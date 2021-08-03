الرئيس السيسي يوجه بتطعيم العاملين في الجامعات والمدارس بلقاح كورونا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزارة الصحة والسكان تعمل حاليا على تطعيم المصريين بلقاح كورونا، وطالب بتكثيف الجهود في هذا الأمر قبل العام الدراسي المقبل.

وقال: “يجب تطعيم العاملين في القطاع التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي، وتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدراس والجامعات بالكامل، حتى نكون مستعدين لاستقبال العام الدراسي بشكل أكثر قدرة لمواجهة هذه الجائحة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى ، “إحنا عاملين حسابنا بنهاية 2021 نكون طعمنا نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري، وإحنا مستمرين في هذا الأمر”.