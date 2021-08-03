دولة عربية تسجل أكثر من 11 ألف اصابة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 11644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن 1660371 اصابة.

ورصدت الصحة العراقية تماثل 7359 مصاباً إلى الشفاء خلال الساعات الماضية لترتقي اعداد الشفاء بالبلاد الي 1488186 .

وسجلت الصحة العراقية 63 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إدمالي حالات الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الي 18865.

فيما اجرت الوزارة العارقية 51836 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات بالبلاد 13228019.