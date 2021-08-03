محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة

كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية بالمركز وذلك في إحتفالية أقيمت بالوحدة المحلية للمركز، بحضور اللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والقيادات التنفيذية.

وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية،متمنياََ لهم دوام التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم الأزهري.

وفي ذات السياق كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط، وذلك في احتفالية أقيمت بالوحدة المحلية لمركز الداخلة بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والنائب حمدي حسن عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية .

وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، مقدماً الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم الأزهري. ووجه الزملوط ببحث تنفيذ زي أزهري موحد لطلاب المرحلة الإبتدائية الأزهرية وتوفيره للطلاب كدعم من المحافظة.

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