مشرفينا ورافعين راسنا .. سيف زاهر يهنئ منتخب اليد بالفوز على ألمانيا

هنأ الإعلامي سيف زاهر ، منتخب مصر لـ كرة اليد على التأهل إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بـ أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26.

وغرد سيف زاهر على حسابة على تويتر “ مبروك يا رجالة مشرفينا ورافعين رأسنا ".

ويذكر ان علق الاتحاد الدولي لكرة اليد، على تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بـ أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: تاريخ صنع في طوكيو 2020 حيث أصبحت مصر أول منتخب إفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في تاريخ الأولمبياد، وأول منتخب غير أوروبي منذ 1988، يهزم ألمانيا في الدور ربع النهائي.

