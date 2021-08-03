عقب حادث ساحل الامارات.. خروج 3 سفن عن السيطرة في خليج عمان

ذكرت فضائية العربية السعودية أن 3 سفن في خليج عمان أصبحت خارجة عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غير معروف.

وأفادت وسائل إعلام متعددة بوقوع حادث بحري قبالة ساحل الإمارات وخليج عمان.



وقالت قناة "الشرق" السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.

وذكر موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط "جولدن بريليانت" التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان.

وأضافت مواقع مراقبة حركة الملاحة أن العديد من السفن التي ترفع علم بريطانيا غيَّرت مسارها في خليج عُمان.

وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا(UKMTO)، اليوم الثلاثاء، إنها على علم بوقوع "حادثة" ليست قرصنة قبالة ساحل الفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونصح إشعار التحذير، بناءً على مصدر ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن هجوما جديداً على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة.

وذكرت وكالة "رويترز" إن سفينة جولدن بريليانت في خليج عمان خارجة عن السيطرة.

وقالت قناة "العربية" إن ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث "غير معروف" في خليج عمان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هجوماً وقع على ناقلة قبالة سواحل الفجيرة.

وزعمت قناة "فيلق القدس" ووكلة "فارس"الإيرانية أن السفينة جولدن بريليانت اصطدمت بلغم بحري قبالة الفجيرة.