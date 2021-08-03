اتنفس الحب.. ياسمين صبرى توجه رسالة لـ الجمهور.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر” .

وكتبت ياسمين صبرى " أنا اتصل بالسعادة والبهجة في هذا الكون .. أنا ازيح عن كاهلي كل صورة يريدها الآخرين مني، لأكون أنا. .. كل أحكام الآخرين عني هي انعكاس لهم. .. انا خُلقت لأعيش تجربتي الجميلة واتقبلها كما هي. .. لن ترى النور الذي بداخلي إلا اذا اتصلت به .. أنا اتنفس الحب ".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.