أول تعليق من إيران على تعرض سفينة لعملية خطف في خليج عمان

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعداد إيران لتقديم المساعدة بشأن المشاكل التي تواجه أنظمة الملاحة في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية في أول تعليق لها على حادث تعرض إحدى السفن لعملية خطف محتملة في خليج عمان، إن "التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج تثير الريبة".

وأضافت: "مستعدون لتقديم المساعدة والتحقيق في حال وجود مشكلة في أنظمة الملاحة".

ونفت الخارجية الإيرانية ضلوع طهران في أي دور بما يجري للسفن قبالة خليج عمان، محذرة من خلق أجواء متحيزة.

وأفادت وسائل إعلام متعددة بوقوع حادث بحري تعرضت له سفينة قبالة ساحل الإمارات وخليج عمان.

وقالت قناة "الشرق" السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.

وذكر موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط "جولدن بريليانت" التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان.

