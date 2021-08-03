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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على تعرض سفينة لعملية خطف في خليج عمان

أرشيفية
أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعداد إيران لتقديم المساعدة بشأن المشاكل التي تواجه أنظمة الملاحة في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية في أول تعليق لها على حادث تعرض إحدى السفن لعملية خطف محتملة في خليج عمان، إن "التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج تثير الريبة".

وأضافت: "مستعدون لتقديم المساعدة والتحقيق في حال وجود مشكلة في أنظمة الملاحة".

ونفت الخارجية الإيرانية ضلوع طهران في أي دور بما يجري للسفن قبالة خليج عمان، محذرة من خلق أجواء متحيزة.

عقب حادث ساحل الامارات.. خروج 3 سفن عن السيطرة في خليج عمان

عودة ناقلة المواد الكيميائية "جولدن بريليانت" للإبحار في خليج عمان

وأفادت وسائل إعلام متعددة بوقوع حادث بحري تعرضت له سفينة قبالة ساحل الإمارات وخليج عمان.

وقالت قناة "الشرق" السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.

وذكر موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط "جولدن بريليانت" التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان.
 

الخارجية الإيرانية خليج عمان السفن سفينة الامارات

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