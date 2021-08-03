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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام يجتمع بأعضاء لجنة التنمية المستدامة للنهوض بالقرى وتحسين مستوى الخدمات بها

سكرتير عام بني سويف يجتمع بأعضاء لجنة التنمية المستدامة للنهوض بالقرى

سكرتتير عام محافظة
سكرتتير عام محافظة بني سويف

 عقد اللواء جمال مسعود  السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا  مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى وبحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي بديوان عام المحافظة،وأعضاء اللجنة من مسؤولي الصحة والتضامن والزراعة والطب البيطري وهيئة تعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي والمكتب الفني.

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف.


ناقش الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى الخمس ضمن  المرحلة الأولى،وتشمل(قمن العروس،صفط الخرسا،المسيد الأبيض،المحمودية، الحكامنة)،حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال  الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

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وتم الاتفاق على تكليف مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتنظيم معارض للمنتجات اليدوية والحرفية واستخدام مراكز التدريب التابعة للتضامن للتدريب على المشغولات اليدوية، والتنسيق مع مديرية الزراعة لتدريب السيدات بالقرى المستهدفة على التصنيع الغذائي، فيما يتم تكثيف حملات طرق الأبواب التي بنفذها فرع المجلس القومي للمرأة للتوعية والتعريف بكيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة لتمكين السيدات اقتصاديا وتوفير مصدردخل يوفر حياة كريمة لأسرهن.

 

كما وجه السكرتير العام بالتنسيق بين مسؤولى الاستثمار والتعاون الدولي والقوى العاملة لإعداد حصر بفرص العمل المتاحة بمصانع المناطق الصناعية بالمحافظة ، والإعلان عنها لإتاحتها أمام الشباب الباحثين عن فرص عمل،بجانب متابعة سير العمل في مبادرات وزارة الصحة بالقرى المستهدفة وبيان مدى الاستفادة من الخدمات المقدمة في المبادرة ، وإعداد بيان أسبوعي بعدد السيدات ممن تم فحصهن لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي.

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