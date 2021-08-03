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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بأسوان فجر الغد

قطع المياه - أرشيفية
قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن أنه نظراً للقيام بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها.

وأوضحت الشركة في بيانها سيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الأتية بقرية أبو الريش ( العجباب والأدفوية شرق وغرب، والسكناب السكة الحديد و الحجاب غرب و الشيخ علي غرب ) وذلك لمدة ١٠ ساعات إعتباراً من الساعة الخامسة صباح غداً الأربعاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١ وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم .

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وأضاف البيان بأن الشركة تهيب بالسادة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير احتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ في حالة طلب سيارات وفناطيس لإمدادهم بمياه الشرب مجاناً.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والحواجر والسباعية والبصيلية بمركز إدفو شملت تفقده لمشروع مجمع الخدمات بقرية القنان والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

وكشف اللواء أشرف عطية بأن مجمع الخدمات يأتي ضمن إنشاء 30 مجمع منهم  13 مجمع بمركز إدفو ، و 8 مجمعات بمركز كوم أمبو ، و9 مجمعات بمركز نصر النوبة. 

وفى نفس الجولة قام محافظ أسوان بتفقد مشروع الصرف الصحى والذى سيخدم أكثر من 70 ألف نسمة من أهالى مدينتى السباعية والبصيلية وتوابعهم ، وأيضاً قرى القنان والحواجر التابعة لمركز إدفو من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل به وخاصة أن تكلفته الإجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بطول 9 كم ، وبأقطار تتراوح ما بين 200 مللى إلى 500 مللي ، بجانب خط السيب بطول 6500 متر وبقطر 710 مللي ، بالإضافة إلى إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة تصل إلى 19 ألف م3/ يومياً حالياً وستصل إلى 27 ألف م3/يومياً مستقبلياً بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه. 

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