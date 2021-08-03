عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي | إنهاء صفقة لويس ميكيسوني .. وموسيماني: سنتعاقد مع بيرسي تاو في هذه الحالة .. وإعلان قائمة الفريق استعدادا لدجلة

أخبار الأهلي
أخبار الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

بعد تكثيف المفاوضات.. مهاجم الأهلي يقترب من ألتاي سبور التركي

دخل مسئولو نادي ألتاي  سبور التركي في مفاوضات مكثفة مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي  والمعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا .


موسيماني: سنتعاقد مع بيرسي تاو في تلك الحالة


 علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن إمكانية انضمام مواطنه بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي، لفريقه هذا الصيف.


الدوري الممتاز .. قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة وادي دجلة ‏

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة وادي دجلة، في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏


تعرف على مستبعدي الأهلي من مواجهة وادي دجلة غدا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على استبعاد أكرم توفيق وحارس المرمى محمد الشناوي من مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.


الأهلي ينهي صفقة لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا التنزاني

أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم لويس ميكيسوني مهاجم فريق سيمبا التنزاني، لمدة 4 مواسم.


 

 

أحمد ياسر ريان النادي الأهلي بيتسو موسيماني بيرسي تاو برايتون الإنجليزي

موضوعات متعلقة

بعد تكثيف المفاوضات.. مهاجم الأهلي يقترب من ألتاي سبور التركي

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الرئيس السيسي لما بياخد قرارات صعبة تكون لمصلحة مصر

زمان كنت باخد رغيف جبنة.. أحمد موسى: نظام حديث لتغذية طلاب المدارس

قفزة ثقافية في السعودية .. تفاصيل

عقوبة إفشاء الأسرار الزوجية وسر العمل.. دار الإفتاء ترد

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المدينة الغذائية بها أعلى معايير الجودة.. أحمد موسى: مصر مش هتقفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. سعر الرغيف وصحة المواطنين في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ