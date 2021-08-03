أخبار الأهلي | إنهاء صفقة لويس ميكيسوني .. وموسيماني: سنتعاقد مع بيرسي تاو في هذه الحالة .. وإعلان قائمة الفريق استعدادا لدجلة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

بعد تكثيف المفاوضات.. مهاجم الأهلي يقترب من ألتاي سبور التركي

دخل مسئولو نادي ألتاي سبور التركي في مفاوضات مكثفة مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا .



موسيماني: سنتعاقد مع بيرسي تاو في تلك الحالة



علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن إمكانية انضمام مواطنه بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي، لفريقه هذا الصيف.



الدوري الممتاز .. قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة وادي دجلة ‏

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة وادي دجلة، في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏



تعرف على مستبعدي الأهلي من مواجهة وادي دجلة غدا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على استبعاد أكرم توفيق وحارس المرمى محمد الشناوي من مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.



الأهلي ينهي صفقة لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا التنزاني

أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم لويس ميكيسوني مهاجم فريق سيمبا التنزاني، لمدة 4 مواسم.



