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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهنئ وزير الشباب بتأهل منتخب اليد لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

حسين لبيب
حسين لبيب

هنأت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية واتحاد كرة اليد، بفوز المنتخب الوطني على منتخب ألمانيا بنتيجة ٣١ / ٢٦ والتأهل للدور نصف النهائي لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الألعاب الجماعية.

وتتمنى اللجنة تتويج المنتخب الوطني بميدالية في الألعاب الأوليمبية الحالية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران المسائي للفريق الأبيض اليوم الثلاثاء.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من أيمن حفني ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق.

 

وانضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي للفريق اليوم الثلاثاء، عقب عودتهما للقاهرة بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

في السياق نفسه، ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الدوري

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