عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر و6 دول عربية تعترض على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الأسبوع الماضي ظهر خبر عجيب يفيد بأن  اسرائيل أصبحت عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، مضيفا:"  رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي اتخذ قرار بمنح إسرائيل  صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر و 6 دول عربية  وهم مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا اعترضوا على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سفارات الدول السبع قدموا مذكرة للاتحاد الافريقي  أكدوا فيها أن  السفارات المذكورة ترفض الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أعربت السفارات السبع عن أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذ قرار بمفرده بعيدا عن الاتحاد الأفريقي وهناك اعتراض كبير من الدول العربية على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي"، مضيفا:"   مفوضية الاتحاد الأفريقي مش عزبة ومتنفس رئيس المفوضية يتخذ قرار بمفرده ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  رئيس المفوضية جاب الكيان الصهيوني مراقب في الاتحاد الافريقي وبأي صفة  يفعل ذلك، وهناك اجماع عربي على رفض اسرائيل مراقب في الاتحاد الافريقي ".

إسرائيل أحمد موسى الاتحاد الافريقي المفوضية مراقب

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الرئيس عمل على انشاء حياة كريمة للمواطن وتوفير السلع بأسعار مخفضة

رئيس الجزائر يقيل مسئولاً أمنياً كبيراً

القومي للسكان: هناك ارتباط بين الزيادة السكانية والمشاكل الصحية للأطفال|فيديو

اعتقالات ومجازر جماعية.. مليشيات أبي أحمد تلقي جثث أهالي تيجراي في النهر

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

نائب محافظ القاهرة: إزالة 1250 عقارا ونقل 4050 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

نقيب الفلاحين: نستورد سنويا نحو 12 مليون طن من الأقماح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ