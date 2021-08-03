أحمد موسى: مصر و6 دول عربية تعترض على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأسبوع الماضي ظهر خبر عجيب يفيد بأن اسرائيل أصبحت عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، مضيفا:" رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي اتخذ قرار بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر و 6 دول عربية وهم مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا اعترضوا على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سفارات الدول السبع قدموا مذكرة للاتحاد الافريقي أكدوا فيها أن السفارات المذكورة ترفض الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أعربت السفارات السبع عن أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذ قرار بمفرده بعيدا عن الاتحاد الأفريقي وهناك اعتراض كبير من الدول العربية على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي"، مضيفا:" مفوضية الاتحاد الأفريقي مش عزبة ومتنفس رئيس المفوضية يتخذ قرار بمفرده ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس المفوضية جاب الكيان الصهيوني مراقب في الاتحاد الافريقي وبأي صفة يفعل ذلك، وهناك اجماع عربي على رفض اسرائيل مراقب في الاتحاد الافريقي ".