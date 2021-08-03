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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نشرة القسم الديني.. تفاصيل وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي وتخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم

وزير الأوقاف في اجتماع
وزير الأوقاف في اجتماع مع الأئمة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في القسم الديني، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تفاصيل وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي


عرض الدكتور أحمد بن العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي، التي تم توقيعها ضمن أعمال المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية.
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تخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم على مهارات الفتوى

شهد ختام فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء تخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على مهارات الإفتاء حيث سعى البرنامج التدريبي لأئمة روسيا إلى تكوين شبكة من المعاونين المناصرين لنموذج الإفتاء المصري عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم نظرا لما يقوم به القائمون على الخطاب الإفتائي من دور مهم جدا في عملية الوعي.

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وزير الأوقاف يستقبل نائب مفتي داغستان ورئيس جامعة العلوم الإنسانية


استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 3/ 8 /2021م الدكتور شهاب الدين حسينوف بن محمد حبيب نائب مفتي جمهورية داغستان والدكتور محمد حاجي دادايوف رئيس جامعة العلوم الإنسانية بداغستان بديوان عام وزارة الأوقاف.

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قاضي قضاة فلسطين يتسلم جائزة الإمام القرافي نيابة عن مفتي القدس


أكَّد الدكتور محمود الهباش -قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية- أن تكريم الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها العالمي للشيخ محمد حسين مفتي القدس بمنحه جائزة الإمام القرافي هي شهادة تعبر عمَّا بذله من جهود كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية.

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وزير الأوقاف يلتقي الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر


التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 3/ 8/ 202م بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف المجموعة الثانية من المرشحين لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف "الإمام المفكر". 
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وثيقة التعاون أئمة روسيا وزير الاوقاف العلوم الإنسانية قضاة فلسطين

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