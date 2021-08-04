نشرة الصحة والمرأة.. أسباب خطورة متحور دلتا.. اعرف الاختبارات الجينية وكيفية إجرائها

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة في مجالي الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، إليكم أبرزها.



كشف الدكتور مجدي بدران خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أسباب خطورة متحور دلتا لفيروس كورونا.

بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. 10 أمراض تكشفها الاختبارات الجينية

تلعب الاختبارات الجينية دورا كبيرا في حماية الانسان من الإصابة بالأمراض الخطيرة ولأن المرأة هى عماد الأسرة وسر صحة الأطفال فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة الاختبارات الجينية المجانية للكشف عن الأمراض الوراثية التى تحملها النساء.

تلعب الاختبارات الجينية دورا كبيرا فى الاكتشاف المبكر للأمراض قبل الإصابة بها بل وتحمي النساء المقبلات على الزواج من إنجاب أطفال يحملون أمراضا خطيرة. لذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة للكشف عن الأمراض الوراثية التى تحملها النساء لحماية أطفال المستقبل من الإصابة بالأمراض الخطيرة

أطعمة تعالج الضغط المرتفع في الصيف أبرزها البنجر والكرفس

يعاني مرضى الضغط المرتفع من متاعب كثيرة عند وجود اضطرابات في الطقس أو ارتفاع الحرارة ولكن يمكن لبعض الطرق الطبيعية أن تساعدهم فى السيطرة على المرض.