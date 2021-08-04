تغير في ملامحها| رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. صور

فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بإطلالة جديدة، تغيرت خلالها ملامحها، وذلك من خلال صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت " رانيا " بمكياخ صاخب غير ملامحها وارتدت توب مكشوف باللون الأسود مما أعطاها مظهرا أنيقا ومميزا، يبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وارتدت فى أحد اليدين أسورة رقيقة، واليد الأخرى خاتم صغير الحجم، ليعطي مظهرا رقيقا، وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود.

روجت رانيا يوسف، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



ونشرت رانيا يوسف البوستر الأول للمسلسل وعلقت قائلة: “مسلسل الحرامي ٢ ... قريبآ”.



كشفت منصة vip عن موعد طرح الموسم الثانى من مسلسل الحرامى، حيث من المقرر ان يتم إطلاق الحلقات الجديدة بدءا من شهر أغسطس المقبل.



وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامي للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل “موسى”، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الحرامى، حول الفنان أحمد داش الذي حاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإيقاع به، وتعلق بابنتهما رنا رئيس، ووقع في حبها، وذلك خلال 10 حلقات فقط عبر منصة “شاهد”.

وشارك في تمثيل الجزء الأول من “الحرامى” كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.